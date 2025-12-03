Ospedale civile di Alghero, parcheggi e sicurezza al collasso: il centrodestra attacca la giunta

Alghero, 3 dicembre 2025 – Mercoledì dopo mercoledì, la stessa scena. Tra l’ospedale Civile e l’area del mercato settimanale il traffico esplode, i parcheggi si saturano in pochi minuti, l’accesso al presidio sanitario diventa un percorso a ostacoli. A denunciarlo, questa volta con toni molto netti, sono i gruppi consiliari di Prima Alghero, Fratelli d’Italia, Forza Italia, UdC e Lega.

Il nodo è sempre lo stesso: la coincidenza fra mercato e attività ospedaliera crea un carico veicolare ingestibile, soprattutto nelle ore centrali della mattina. Il sistema di sosta, già di suo limitato, salta completamente. Ne derivano scene ormai ricorrenti: auto lasciate dove capita, cittadini in attesa di visite costretti a parcheggiare a centinaia di metri, anziani accompagnati a fatica, multe a raffica.

Le forze del centrodestra parlano senza mezzi termini di un problema divenuto strutturale: «Ogni mercoledì assistiamo alla stessa scena: parcheggi saturi, auto ovunque, persone costrette a lasciare la macchina lontano anche in presenza di visite o prestazioni urgenti, sanzioni a chi si trova nell’impossibilità materiale di sostare regolarmente. Una situazione divenuta inaccettabile», affermano in una nota congiunta.

Il punto più delicato riguarda però l’accesso delle ambulanze. Già nei mesi scorsi era stato segnalato come l’assenza di segnaletica adeguata, dissuasori e controlli permettesse ad alcuni automobilisti di procedere in contromano proprio nel corridoio di ingresso dei mezzi di soccorso. «Un comportamento che può rallentare un mezzo di soccorso. Un fatto gravissimo per un presidio ospedaliero», denunciano i gruppi consiliari.

Sul tavolo torna anche un precedente impegno della giunta: un anno fa l’amministrazione aveva annunciato una “rivoluzione dei parcheggi degli ospedali”, corredata da delibera. Oggi il centrodestra lo ricorda come un passaggio rimasto lettera morta.

Per questo le forze politiche chiedono una virata immediata, già dal prossimo mercoledì: una riorganizzazione degli spazi esistenti, la riserva stabile di una parte consistente degli stalli a pazienti e visitatori, l’introduzione del disco orario nelle aree destinate al mercato, il ripristino della segnaletica e l’installazione di dissuasori per evitare manovre pericolose davanti al pronto soccorso. E ancora: personale per i controlli e una zona sosta aggiuntiva per alleggerire l’intera area.

L’affondo conclusivo riguarda il quadro generale della sanità cittadina: «La sanità algherese vive già abbastanza difficoltà: non è accettabile che i cittadini debbano aggiungere a tutto ciò anche la frustrazione e i costi di parcheggi impossibili e multe evitabili. Serve un intervento deciso, serio e tempestivo. La città non può aspettare un altro anno di annunci senza soluzioni».

Il documento porta le firme di Massimiliano Fadda (Prima Alghero), Alessandro Cocco (FdI), Marco Tedde (Forza Italia), Lelle Salvatore (UDC – Patto per Alghero) e Michele Pais (Lega).