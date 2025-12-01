Sassari, parcheggi gratuiti il sabato: la proposta di Tore Piana per riportare vita nel centro

Sassari prova a immaginare un dicembre diverso, con il centro storico di nuovo attraversato da persone, non solo da vetrine illuminate. È la linea indicata da Tore Piana, ex consigliere regionale e attivista del Partito Sardo d’Azione, che lancia un appello diretto all’Amministrazione comunale: rendere gratuiti tutti i parcheggi a pagamento nei sabati di dicembre.
«A Sassari Parcheggi gratuiti tutti i sabati di dicembre. Riportiamo la gente al centro della città», afferma Piana nel comunicato.
Un invito netto, che diventa proposta politica e insieme fotografia di una città che da anni fatica ad animare il suo cuore commerciale.
«Riportiamo la gente nel cuore della città», ribadisce Piana, indicando il mese di dicembre come decisivo per le attività del centro. La misura, nella sua semplicità, punta a togliere un ostacolo concreto: il costo della sosta, percepito da molti come un deterrente rispetto alla scelta di avvicinarsi ai negozi del centro.
«È una misura semplice, immediata e di grande impatto – spiega Piana –. Rendere gratuiti tutti i parcheggi significa lanciare un messaggio chiaro non solo ai sassaresi, ma a tutto l’hinterland: tornate a vivere il centro, tornate a fare acquisti nei nostri negozi».
L’ex consigliere inserisce anche una stima: non meno di 12.000 auto in più ogni weekend, se la proposta venisse adottata. Una cifra che, nel periodo natalizio, potrebbe tradursi in un beneficio economico rilevante per le piccole attività cittadine. «Nel mese di dicembre – prosegue – questa scelta potrebbe tradursi in milioni di euro di fatturato aggiuntivo, proprio nel periodo dell’anno in cui i negozi registrano il maggior volume di vendite».
Nelle parole finali, il messaggio assume un tono quasi civico, rivolto alla tenuta del tessuto commerciale sassarese:
«Sarebbe un segnale concreto, forte e positivo – conclude Piana – verso i nostri esercenti, già provati da anni difficili. Sassari deve tornare ad essere attrattiva: iniziamo da un gesto semplice che può fare una grande differenza».
Una proposta che ora passa al confronto politico, mentre dicembre è già alle porte e il centro cittadino attende di capire se potrà contare su un piccolo incentivo per tornare a essere attraversato, vissuto, scelto.