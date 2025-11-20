Sanità sarda, Tore Piana attacca: «Sistema fuori controllo. La responsabilità oggi è tutta della Giunta»

Non è un commento di circostanza. È un atto d’accusa netto, firmato da Tore Piana, ex consigliere regionale e iscritto attivista del PSd’Az, che entra nella crisi della sanità sarda senza giri di parole. «La situazione che sta travolgendo la sanità sarda non ammette più né scuse né comodi rifugi nella retorica del “colpevoli del passato”. Dopo due anni pieni di governo, la responsabilità politica e gestionale è tutta, completamente, in capo all’assessore Bartolazzi e alla Giunta che lo ha voluto e sostenuto».

Per Piana, ciò che sta accadendo in Sardegna non ha precedenti. Il blocco dei ricoveri a Sassari è definito «un fatto di una gravità mai registrata nella storia dell’autonomia sarda». Un collasso che, a suo dire, non trova giustificazioni in alcuna eredità del passato. «Mai, neppure nelle fasi più critiche, si era arrivati a chiudere le porte degli ospedali per pura incapacità gestionale».

Il quadro tratteggiato è cupo: una Regione «senza guida, senza strategia e – fatto ancor più grave – senza diritto alla cura». Secondo l’ex consigliere, oggi i cittadini sardi pagano decisioni sbagliate, nomine frutto di logiche politiche e un assessorato «che non governa i commissari, non governa il territorio, non governa nulla».

Piana passa in rassegna le emergenze: edilizia ospedaliera ferma da decenni, posti letto insufficienti, personale allo stremo, CUP soffocato dalla burocrazia, struttura amministrativa incapace di rispondere al territorio. Tutto, insiste, «non è colpa del passato, ma il risultato diretto di chi oggi avrebbe il dovere di rispondere e invece continua a nascondersi dietro alibi ridicoli».

Per Piana, Sassari è solo «la punta dell’iceberg». La rete ospedaliera regionale «si sta sgretolando» mentre 270.000 sardi rinunciano a curarsi, il doppio della media nazionale. «Sono numeri che gridano vendetta, ma soprattutto dolore: sono vite reali, non percentuali».

Il finale è un invito – o una sfida – alla responsabilità politica: «Non è più tempo di analisi o promesse: è il momento delle assunzioni di responsabilità. E la prima responsabilità ha un nome e un cognome: l’assessore Bartolazzi. Sulla salute non si governa per propaganda: si governa con capacità, visione e presenza. E oggi, di tutto questo, non si vede traccia».