Sanluri, dove il benessere si costruisce insieme

C’è un modo diverso di intendere la parola “benessere”. Non come una promessa da depliant sanitario, ma come un lavoro quotidiano fatto di relazioni, tempo condiviso e fiducia. È l’idea che sta dietro a “Ben-Essere in Comunità”, il progetto che da due anni anima Sanluri e altri ventuno Comuni del territorio.

L’iniziativa, promossa dall’Ambito Plus Sanluri e finanziata dal Fondo Nazionale Politiche Sociali, è coordinata dalla Cooperativa Sociale Mosaico. Ha coinvolto centinaia di cittadini, soprattutto over 65, con laboratori, incontri, attività culturali e momenti di socialità che hanno rimesso al centro la persona, non come utente, ma come parte viva della comunità.

Il consigliere regionale Alberto Urpi rivendica il valore dell’esperienza: “Siamo orgogliosi di aver dato la sede a un progetto così significativo. Ben-Essere in Comunità rappresenta un esempio concreto di come la collaborazione tra enti pubblici, realtà sociali e cittadini possa generare un cambiamento reale e positivo. Il benessere non nasce solo dai servizi, ma dalle relazioni umane, dall’ascolto e dal sentirsi parte di un progetto comune”.

L’obiettivo è chiaro: contrastare l’isolamento e ricucire legami tra generazioni. Un lavoro lento, ma che produce risultati visibili. Nei centri coinvolti, gli anziani tornano a essere protagonisti, non spettatori.

Nei prossimi mesi il progetto proseguirà con nuove iniziative aperte a tutte le età. L’idea di fondo resta la stessa: una comunità che sta bene non perché ha di più, ma perché si prende cura meglio di sé stessa.

E in tempi in cui tutto si compra, Sanluri insegna che la felicità, quella vera, resta ancora un affare collettivo.