Alghero: Mulas, “serve un fronte unito per difendere il diritto alla salute”

“Non per polemizzare, ma per responsabilità e per difendere la dignità del nostro territorio.” Con queste parole Christian Mulas, presidente della Commissione consiliare Sanità di Alghero, ha aperto il suo intervento in aula, denunciando le criticità che affliggono la sanità cittadina e richiamando tutti a un’assunzione di responsabilità collettiva.

“I numeri e i fatti parlano chiaro – ha detto Mulas – il reparto delle nascite è ancora chiuso, Cardiologia e Pediatria lavorano solo 12 ore al giorno e molti reparti soffrono per la cronica carenza di personale. I concorsi vanno deserti e i nostri professionisti resistono in condizioni difficilissime, nonostante gli sforzi dei vertici e le nuove assunzioni.”

Un quadro preoccupante, mitigato solo da poche eccellenze. Tra queste, Mulas ha citato la Chirurgia 2 diretta dal dottor Carlo Pala, che con circa 600 interventi e 800 ricoveri l’anno rappresenta un punto di riferimento provinciale. Ma anche qui l’allarme è concreto: “L’imminente scadenza, al 31 dicembre, dei contratti dei quattro chirurghi a convenzione rischia di compromettere il futuro stesso del reparto. Non possiamo permettere che un presidio che funziona venga lasciato senza medici. Serve intervenire subito per garantire continuità e tutelare i professionisti che tengono in vita il nostro ospedale.”

Il presidente ha espresso poi forte preoccupazione per il trasferimento dell’Ospedale Marino dall’AOU all’ASL, chiedendo garanzie sul mantenimento dei servizi e della qualità delle prestazioni. “Parliamo di una struttura che, con una sola sala operatoria, ha effettuato oltre 1300 interventi ortopedici in un anno, attirando pazienti da tutta la Sardegna e dal continente. È un’eccellenza che non deve essere smantellata, ma rafforzata e rilanciata. Le tre nuove sale operatorie, già finanziate, sono ferme da due anni: bisogna completarle e renderle operative.”

Mulas ha ricordato come, dalla riapertura della sala operatoria nel marzo 2024, il Marino sia tornato a essere un punto di riferimento anche per il pronto soccorso di Sassari, che oggi vi si appoggia per le urgenze ortopediche. “Dal 1° gennaio, con il passaggio all’ASL, non è chiaro cosa accadrà al personale medico e infermieristico. Questa incertezza rischia di paralizzare un reparto che oggi funziona. Facciamo in modo che Alghero non torni indietro di quindici anni.”

L’intervento si è concluso con un appello accorato: “Serve un fronte politico e territoriale unito, al di là delle appartenenze, per difendere il diritto dei cittadini a curarsi vicino a casa. Difendere il Marino e il Civile significa difendere la salute, il lavoro e la dignità della nostra comunità. Non è una battaglia di parte, ma di responsabilità e di coscienza.”

Chiude la nota il presidente della Commissione consiliare Sanità, Christian Mulas.