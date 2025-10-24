Trasporti, ok al raddoppio della linea ferroviaria Monserrato-Settimo: 18 milioni per la mobilità del Cagliaritano

La Giunta regionale ha dato il via libera al raddoppio della linea ferroviaria Monserrato–Settimo San Pietro, un intervento strategico da 18 milioni di euro destinato a migliorare in modo sostanziale la mobilità nell’area metropolitana di Cagliari. Su proposta dell’assessora dei Trasporti Barbara Manca, l’esecutivo ha approvato gli indirizzi per la realizzazione dell’opera, che avrà come soggetto attuatore e stazione appaltante ARST.

L’obiettivo è chiaro: dedicare un’infrastruttura esclusiva alla metropolitana leggera di Cagliari, che oggi condivide i binari con i treni della linea Monserrato–Mandas–Isili. Con il raddoppio, la rete potrà sostenere una maggiore frequenza dei convogli, ridurre i tempi di percorrenza e migliorare la sicurezza e l’affidabilità del servizio.

«Si tratta di un investimento che guarda al futuro della mobilità nel Cagliaritano – dichiara l’assessora dei Trasporti, Barbara Manca –. Il raddoppio della linea Monserrato–Settimo San Pietro consentirà di potenziare in modo significativo il servizio metropolitano, riducendo i tempi di viaggio e d’attesa, migliorando il comfort e l’intermodalità, aspetto di fondamentale importanza per rendere i trasporti più efficienti. È un passo avanti concreto verso un sistema di mobilità sostenibile al servizio delle esigenze dei cittadini».

Il nuovo tracciato permetterà di rafforzare le stazioni di Monserrato e Settimo San Pietro come hub intermodali tra treno, autobus e automobile, trasformandole in nodi centrali del sistema di trasporto metropolitano. Si tratta di un intervento coerente con le linee guida del Piano Regionale dei Trasporti e con gli obiettivi del Programma Regionale di Sviluppo 2025–2027, che punta a rendere la Sardegna più connessa, moderna e sostenibile.

La Giunta ha inoltre incaricato la Direzione generale dei Trasporti di sottoscrivere la convenzione e di seguire gli adempimenti amministrativi e contabili necessari per garantire l’avvio dei lavori entro il 31 dicembre 2026.