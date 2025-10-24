Christian Mulas sul cimitero di Alghero: “Riaperto il Campo 15, lavori di messa in sicurezza dopo il 2 novembre”

Buone notizie per il cimitero comunale: il Campo 15, chiuso da circa sei mesi, riaprirà al pubblico grazie all’intervento del presidente della Commissione Consiliare Cimiteriale, Christian Mulas.

«Ho dato mandato in questi giorni di installare delle pedane per consentire l’accesso al Campo 15 – annuncia Mulas –. Ho mantenuto l’impegno preso: il campo sarà riaperto e, subito dopo il periodo dedicato alla commemorazione dei defunti, inizieranno i lavori di messa in sicurezza in maniera adeguata».

La riapertura arriva a pochi giorni dalla riunione della Commissione Cimiteriale del 14 ottobre, presieduta dallo stesso Mulas alla presenza dell’assessore ai Servizi Cimiteriali Francesco Marinaro, dei dirigenti Giuliano Cosseddu e Paolo Greco, della funzionaria Indrig Crabuzza e del responsabile del verde pubblico Massimo Dedola.

Durante la seduta erano state affrontate le principali criticità strutturali del cimitero comunale, con particolare attenzione ai blocchi 1 e 4, interessati da cedimenti dei camminamenti, e al Campo 15, la cui chiusura aveva creato disagi ai cittadini.

Mulas aveva sottolineato la necessità di agire con urgenza e aveva ottenuto l’impegno degli uffici comunali ad avviare i lavori di consolidamento. Ora, con la riapertura e l’imminente avvio delle opere, quella promessa è diventata realtà. «La sicurezza e il decoro del nostro cimitero – conclude Mulas – sono priorità che non possono più attendere. Abbiamo iniziato un percorso di riqualificazione concreto, fatto di interventi mirati e di ascolto verso i cittadini».