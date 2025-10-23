Mario Bruno: “Si sperimenti su Alghero il taglio dell’addizionale comunale, ma servono patti chiari con i vettori”

«La Regione Sardegna vada sperimentalmente verso il taglio dell’addizionale comunale sui voli da e per Alghero. Si faccia un patto chiaro con i vettori, a cominciare da Ryanair: subito nuovi voli nella stagione invernale e il ritorno della base nella Riviera del Corallo. Alghero è l’anello debole degli scali dell’isola, si parta dal nord-ovest per sperimentare gli effetti concreti dell’abolizione del tributo. La prossima finanziaria è l’occasione per individuare le risorse compensative».

A lanciare la proposta è Mario Bruno, dirigente regionale del Partito Democratico ed ex sindaco di Alghero, che nei giorni scorsi ha coordinato una tavola rotonda sul trasporto aereo durante il congresso nazionale della FASI.

Bruno, da anni impegnato nel chiedere l’abbattimento delle tasse comunali d’imbarco, sottolinea che «l’addizionale comunale va cancellata per creare economia e portare nuovi voli nella stagione invernale e nei mesi di spalla della stagione estiva».

«L’addizionale comunale – spiega – è una tassa di 6,5 euro per biglietto. Quando fu istituita, il legislatore la motivò con l’esigenza di offrire “una misura di sostegno agli enti locali che sopportano la ricaduta della presenza di un aeroporto”. Era il 2004, e l’importo era di un solo euro a passeggero imbarcato. Negli anni è cresciuto fino all’attuale 6,50 euro, di cui 5 destinati all’Inps, 50 centesimi al servizio antincendio aeroportuale e un euro all’Enav per coprire i costi della sicurezza aeroportuale e ferroviaria».

Bruno ricorda inoltre che nel 2016, durante la sua amministrazione, il Comune di Alghero aveva aderito alla class action con altri dodici comuni italiani per chiedere allo Stato il riconoscimento delle spettanze mai riscosse su una tassa definita comunale, ma che «porta solo briciole nelle casse degli enti locali».

«Un credito milionario vantato dal 2005 anche da Alghero – aggiunge –. Quella tassa, anche per la Sardegna, a cominciare dallo scalo algherese, va ora abolita. Le tasse aeroportuali di vario genere incidono per circa il 40% del prezzo finale del biglietto aereo. Assurdo».