Alghero: nuovi “bolloni” e limite dei 30 all’ora, Corbia: «Meno velocità, più sicurezza»

Ad Alghero la sicurezza stradale passa per la prudenza. Sono iniziati in questi giorni i lavori di installazione della nuova segnaletica orizzontale e verticale che introduce, in diverse vie cittadine, il limite dei 30 chilometri orari. I primi interventi riguardano via Garibaldi e viale I Maggio, dove sono comparsi anche i cosiddetti “bolloni”, dispositivi installati per la prima volta in città per rendere più visibile il limite.

L’intervento nasce da una collaborazione tra Polizia Locale e Alghero In House, con l’obiettivo di rendere più sicure le strade urbane. Ma, come ricorda l’assessore alla Viabilità Roberto Corbia, la sicurezza comincia dal rispetto delle regole.

«È importante rispettare il limite dei 30 km/h – spiega Corbia –. Analisi e studi scientifici dell’OMS e della FIA dimostrano che a questa velocità la probabilità di un incidente mortale per pedoni e ciclisti diminuisce di circa otto volte. Se una persona a piedi, in bicicletta o in moto viene investita da un’auto a 30 km/h, il rischio di morte è del 10%. Ma se la velocità sale a 50 km/h, la probabilità supera l’80%.»

L’assessore sottolinea che il progetto non si fermerà qui. «Siamo solo all’inizio di questo percorso – annuncia –. Presto introdurremo i primi attraversamenti pedonali rialzati e lavoreremo per adottare nuove misure contro l’eccesso di velocità».

Un piano che guarda alla prevenzione e che, al di là delle statistiche, punta a ricordare un principio semplice: la vita, in strada, spesso si gioca in pochi secondi.