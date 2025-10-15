Sassari, incontro pubblico a Predda Niedda con Tore Piana: nasce il Comitato per la zona industriale

Oggi, mercoledì 15 ottobre alle ore 17:00, presso la Sala Cassa Edile nella zona industriale di Predda Niedda (Sassari), si terrà un incontro promosso da Tore Piana, ex consigliere regionale, per discutere delle molte problematiche che riguardano l’area produttiva più importante del nord Sardegna.

«Parleremo insieme delle numerose criticità che affliggono la zona industriale — ha spiegato Piana — una realtà vitale che merita attenzione, soluzioni e rispetto per chi ogni giorno vi lavora».

L’appuntamento, aperto a imprese, operatori e cittadini, ha un obiettivo preciso: costituire al termine dell’incontro un Comitato permanente che rappresenti le esigenze di Predda Niedda e diventi interlocutore diretto con le istituzioni.

Un’iniziativa che mira a riportare al centro del dibattito pubblico una zona strategica per l’economia sassarese, spesso trascurata e bisognosa di una visione comune.

Per informazioni: 392 9300008.