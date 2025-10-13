Alghero, il presidente Mimmo Pirisi annuncia le prossime sedute del Consiglio Comunale

La Presidenza del Consiglio Comunale di Alghero ha reso note le date dei prossimi Consigli che si terranno nella sede istituzionale di Villa Maria Pia.

Le sedute ordinarie sono previste per il 22 ottobre, 30 ottobre e 7 novembre, mentre due saranno i Consigli Comunali aperti:

il 16 ottobre, dedicato alla situazione a Gaza, e il 27 ottobre, incentrato sugli ospedali cittadini.

Le date e gli argomenti sono stati stabiliti nella Conferenza dei Capigruppo dell’8 ottobre, in accordo con l’amministrazione comunale.

Tutti i Consigli saranno pubblici e aperti alla cittadinanza. Nei Consigli aperti i cittadini potranno intervenire sui temi in discussione, come previsto dal Regolamento comunale.

La Presidenza invita tutta la cittadinanza a partecipare e a contribuire al confronto sui temi all’ordine del giorno.

Il Presidente del Consiglio Comunale di Alghero, Mimmo Pirisi