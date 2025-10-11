Alghero: Pais rivendica i risultati nella sanità, “dal pronto soccorso ai nuovi reparti i frutti di un lavoro serio”

C’è chi parla e chi costruisce. Michele Pais, oggi consigliere comunale della Lega e già presidente del Consiglio regionale, sceglie di ricordare con tono fermo i risultati ottenuti nella sanità algherese. «Non sono abituato a vantarmi, ma quando i fatti parlano da soli è giusto ricordarlo per rivendicare un lavoro serio svolto: oggi ad Alghero partono i lavori per la riqualificazione e l’ampliamento del Pronto Soccorso, un intervento da un milione e mezzo di euro finanziato durante la mia presidenza del Consiglio regionale».

L’ex presidente parla senza giri di parole. L’avvio del cantiere per il restyling del presidio di emergenza-urgenza dell’Ospedale Civile segna un passaggio importante, «un risultato concreto, frutto di una programmazione attenta e di una visione chiara per la sanità del territorio, non di chiacchiere o battaglie ideologiche».

Pais ricorda che questo non è un episodio isolato, ma parte di un disegno più grande. «Questi lavori – spiega – rappresentano solo una parte di un piano molto più ampio, da oltre dieci milioni di euro, interamente finanziato, che riguarda l’intera struttura ospedaliera: dal rifacimento della hall con la chiusura del porticato, alle nuove sale operatorie, al reparto di Oculistica, alla camera mortuaria, alla nuova risonanza magnetica e alla TAC. A breve saranno ultimati anche i locali per Mammografia e Senologia, con un nuovo mammografo e un’équipe dedicata».

Un elenco che parla da solo, ma Pais preferisce sottolinearne il valore politico e civile. «I risultati di oggi sono la dimostrazione di un lavoro serio e costante, che ha sempre guardato all’interesse di tutti, non di qualcuno. La mia più grande soddisfazione è vedere concretizzarsi interventi che migliorano davvero la vita dei cittadini e la qualità del lavoro degli operatori sanitari. È questo il senso della buona politica: lasciare segni tangibili, non parole».

Parole che accompagnano anche un riconoscimento dovuto: «Un ringraziamento doveroso va alla struttura tecnica della ASL, che con competenza ed efficienza sta mettendo a terra un’enorme mole di finanziamenti e progetti. Senza il loro lavoro instancabile e la loro professionalità, nulla di tutto questo sarebbe stato possibile».

Poi, come spesso accade, alla gratitudine si affianca l’amarezza. «La vera amarezza è che la Giunta Todde, come primo atto, abbia cancellato la costruzione dei nuovi ospedali di Alghero e Sassari, progetti che avevano già un piano di fattibilità e copertura finanziaria. Un errore grave, che rischia di fermare il futuro della sanità del territorio. Io continuo a credere in una politica che realizza, non che distrugge».

La differenza, per Pais, è tutta lì: tra chi promette e chi lascia un cantiere aperto.