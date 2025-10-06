Alghero: Mulas difende il lavoro della Commissione cimiteriale, “sicurezza e decoro al centro dell’azione”

Dopo le dure critiche sollevate dall’opposizione, il presidente della Commissione cimiteriale, Christian Mulas, replica e fa il punto sul lavoro svolto negli ultimi mesi. «Il tema del cimitero richiede attenzione, sensibilità e senso di responsabilità – dichiara Mulas –. Ben vengano le segnalazioni dell’opposizione su un argomento che tocca la dignità dei nostri defunti e il rispetto dei loro familiari. Ma la Commissione è al lavoro, in sinergia con l’assessore ai Servizi Cimiteriali Francesco Marinaro e gli uffici comunali, per garantire sicurezza e decoro all’intera area».

La replica arriva dopo le ultime polemiche sul Campo 15, chiuso al pubblico a seguito del cedimento di una lastra che, lo scorso aprile, provocò la caduta di una donna. L’incidente aveva spinto l’amministrazione a disporre un sopralluogo urgente e promettere un piano di riqualificazione. Oggi, Mulas assicura che «i lavori di messa in sicurezza del Campo 15 sono stati avviati» e che un altro settore, finora interdetto, sarà oggetto di interventi.

Il presidente ricorda che «in continuità con gli investimenti già avviati negli anni scorsi – oltre un milione di euro per ampliamento e consolidamento del cimitero – l’amministrazione ha programmato una serie di opere mirate a restituire piena funzionalità e decoro all’intera area».

Mulas annuncia inoltre la presentazione, nei prossimi giorni, di una relazione dettagliata in Commissione: «Vogliamo fare chiarezza sulle criticità riscontrate e sulle azioni tecniche e organizzative in corso. L’obiettivo è migliorare in modo strutturale e duraturo la gestione del cimitero cittadino».

Dalle parole del presidente emerge la volontà di riportare ordine e dignità in un luogo che, più di ogni altro, rappresenta la memoria collettiva della città. Ma, come spesso accade, tra buone intenzioni e risultati concreti resta ancora un solco da colmare.