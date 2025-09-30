Provinciali Sardegna, al centrosinistra 4 presidenze su sei

Le Province tornano in mano agli eletti dopo oltre dieci anni di commissariamento. Le urne chiuse ieri sera hanno consegnato al centrosinistra quattro presidenze su sei.
Nessuna sorpresa nelle corse a candidato unico. In Gallura Settimo Nizzi, sindaco di Olbia, raccoglie il 94% dei voti ponderati. In Ogliastra Alessio Seoni, primo cittadino sardista di Villagrande Strisaili, fa il pieno con 82.681 voti ponderati. Nel Sulcis Iglesiente Mauro Usai, sindaco di Iglesias, è presidente in pectore: lo spoglio è in corso, ma il risultato è scontato.
A Nuoro vince Giuseppe Ciccolini, sindaco Pd di Bitti e commissario uscente. Per lui 60.475 voti ponderati contro i 28.367 di Riccardo Uda, primo cittadino di centrodestra di Macomer. Centrosinistra avanti anche nel Medio Campidano: il sindaco di San Gavino, Giuseppe De Fanti, ottiene il 58% contro il 41% del rivale, il sindaco di Lunamatrona Italo Carrucciu.
Unica vittoria di peso per il centrodestra a Oristano, dove Paolo Pireddu, sindaco di Villaurbana, supera il candidato del centrosinistra Andrea Abis, primo cittadino di Cabras. Il margine, non ancora definitivo, è di circa il 55% a 45%, con oltre novemila voti ponderati di scarto.
Il quadro è chiaro: quattro province al centrosinistra, due al centrodestra. Restano da comporre i consigli metropolitani di Cagliari e Sassari. Qui la presidenza spetta di diritto ai sindaci dei capoluoghi, ma lo spoglio per i consiglieri è ancora aperto.