Elezioni provinciali, Spanedda: «Saremo al fianco degli amministratori»

Le Province hanno nuovi organi eletti. Stavolta non dal popolo, ma dai sindaci e dai consiglieri comunali. La Regione, però, giura che non resteranno scatole vuote.

«Alle nuove amministrazioni provinciali e metropolitane elette in queste ore rivolgo un sincero augurio di buon lavoro», dice l’assessore degli Enti locali, Finanze e Urbanistica, Francesco Spanedda. «La Regione – assicura – sarà al loro fianco, garantendo supporto e collaborazione per dare risposte concrete alle esigenze dei territori e dei cittadini».

Il piatto, a detta della Giunta, non è vuoto. Ci sono 30 milioni di euro l’anno, per il triennio 2025-2027. «Diamo stabilità e funzioni agli enti di area vasta – afferma Spanedda – rafforziamo il coordinamento con i Comuni e garantiamo servizi più efficienti ai cittadini».

E ancora: «Abbiamo messo in campo interventi mirati per dare ossigeno ai Comuni, accelerare i progetti già avviati e sbloccare iniziative ferme da troppo tempo. Liberiamo risorse e incentiviamo lo sviluppo economico, valorizzando i territori».

Non mancano le strade. Quelle provinciali, per molti ridotte a mulattiere, secondo l’assessore restano «la spina dorsale dei collegamenti interni» e decisive per sviluppo e servizi.

«Il rinnovo dei rappresentanti delle Province e delle Città metropolitane coincide con una fase in cui la Regione sta investendo con decisione negli enti locali e nelle aree vaste. È un’occasione per lavorare insieme, in modo ancora più efficace, per la crescita e la coesione dei nostri territori», conclude Spanedda.

I soldi ci sono, le parole anche. Ora resta da vedere se le Province torneranno a contare qualcosa o se resteranno, come negli ultimi anni, terra di mezzo.