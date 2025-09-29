Alghero, Mulas: “Con l’Oktoberfest la nostra città capitale del turismo tutto l’anno”

La città catalana si scopre capitale sarda dell’Oktoberfest. Dal 25 settembre al 5 ottobre l’Anfiteatro Ivan Graziani ospita la prima edizione di Oktoberfest Sardegna Paulaner, evento che ripropone l’atmosfera del celebre festival di Monaco di Baviera.

A firmare l’iniziativa è Moments Sardinia, realtà nata con l’obiettivo di valorizzare Alghero e vivacizzare i mesi di bassa stagione, puntando così sulla destagionalizzazione turistica. L’evento gode del patrocinio della Fondazione Alghero, del Comune, di Confcommercio, Federalberghi e Fipe.

La manifestazione si presenta con numeri da record: una tendostruttura di 30x60 metri, alta 10 metri, capace di ospitare fino a 1.400 persone a serata. Sul palco centrale si alternano artisti che spaziano dalla musica bavarese ai generi più moderni, mentre non mancano aree dedicate, spazi Vip e naturalmente la regina della festa: la Paulaner Oktoberfest, birra ufficiale di Monaco servita in esclusiva. In abbinamento, i piatti tipici della tradizione tedesca, dallo stinco al pollo arrosto fino ai bretzel.

Il bilancio dei primi giorni è già superiore alle attese: oltre 5.000 visitatori e più di 400 fusti di birra spillati in appena quattro giornate. Numeri che confermano, secondo gli organizzatori, la capacità di Alghero di attrarre turismo e grandi eventi anche oltre l’estate.

“Questa manifestazione è la prova che la nostra città può essere protagonista di eventi internazionali in ogni periodo dell’anno – dichiara Christian Mulas, presidente della V Commissione consiliare –. L’obiettivo di questo evento è promuovere la capitale del turismo, ovvero Alghero, creando occasioni che uniscano cittadini, turisti e operatori economici in un unico grande abbraccio di cultura, musica e convivialità”.

Con l’Oktoberfest, Alghero alza il boccale e guarda al futuro: un futuro che, nelle parole di Mulas, deve poggiare sull’iniziativa, la passione e la forza dell’imprenditoria locale.