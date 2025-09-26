Alghero, commissioni tra polemiche e sport

Due giorni fa Sardegna Press aveva parlato senza giri di parole di “nuovo giro, nuovo gettone”, criticando le convocazioni ravvicinate della IV Commissione consiliare presieduta da Marco Colledanchise. La riunione sull’Ironman e quella sul programma di San Michele erano finite sotto la lente come esempio di politica ripetitiva, più utile a distribuire gettoni che a produrre decisioni concrete. Poi le sedute sono state annullate per una disinfestazione a Villa Maria Pia. Ora la macchina riparte, e le commissioni tornano a riunirsi.

Colledanchise, consigliere di maggioranza, rivendica la bontà del lavoro svolto. “Mettere al centro l’ascolto – spiega – significa riconoscere il ruolo fondamentale che le associazioni sportive svolgono per la nostra comunità. Le commissioni consiliari sono uno strumento giusto e potente per garantire la rappresentanza dei cittadini, delle associazioni e delle loro istanze”.

La IV Commissione ha accolto l’ASD Dueppi Cycling Project, guidata da Stefano Piras, mentre martedì sarà la volta del Contractor Softair Team Alghero, rappresentato dal presidente Emanuele Fais. Audizioni che, secondo Colledanchise, servono a “presentare progetti, illustrare iniziative e condividere criticità in un dialogo diretto con l’amministrazione comunale”.

Resta il contrasto tra due narrazioni. Da una parte la critica – legittima – di chi vede nelle convocazioni ravvicinate un costo senza utilità. Dall’altra la difesa del presidente di commissione, che parla di confronto, partecipazione e ascolto come architravi della vita democratica. In mezzo, i cittadini, chiamati a pagare il conto e ad aspettare risposte.