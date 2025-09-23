Nasce il gruppo donne imprenditrici della Fipe Confcommercio Sud Sardegna

Si è costituito all’interno della Fipe Confcommercio Sud Sardegna il Gruppo Donne Imprenditrici, organismo nato per valorizzare il ruolo femminile nel settore dei pubblici esercizi e promuovere politiche a sostegno dell’imprenditoria femminile.

Alla guida è stata eletta Luisa Carcangiu, presidente e coordinatrice, affiancata dalle consigliere Martina Benoni, Alessandra Gioia Glander, Annalisa Saddi, Cristiana Sedda e Silvia Sollai.

Il nuovo gruppo si pone l’obiettivo di promuovere la crescita professionale delle imprenditrici attraverso formazione e iniziative culturali, adottare azioni concrete per il raggiungimento dell’equilibrio di genere, rappresentare gli interessi delle associate, favorire sinergie tra imprenditrici e organizzare studi, forum e seminari con attenzione anche alle prospettive europee e internazionali.

«Siamo orgogliose di dare avvio a questo percorso che non riguarda solo le donne ma tutto il comparto – ha detto la presidente Carcangiu – il nostro impegno sarà quello di creare opportunità di formazione, di confronto e di crescita, con l’obiettivo di rendere sempre più forte la presenza femminile nel mondo dell’imprenditoria e di garantire pari opportunità. Vogliamo costruire un futuro in cui la voce delle donne sia sempre più ascoltata e valorizzata».

«La nascita del Gruppo Donne Imprenditrici è un passo importante per la nostra Federazione e per tutto il sistema di Confcommercio. Le imprenditrici rappresentano una risorsa fondamentale per l’economia del territorio, nasce per dare voce a un cambiamento necessario. Crediamo che la parità di genere non sia solo un principio da difendere, ma un motore di innovazione e sviluppo. Le imprenditrici hanno sempre dimostrato competenza, creatività e resilienza: ora avranno uno spazio dedicato per trasformare queste qualità in progetti concreti a beneficio dell’intero comparto», ha aggiunto il presidente della Fipe Confcommercio Sud Sardegna, Emanuele Frongia.