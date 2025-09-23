Charlie Kirk e l’egemone: perché l’Italia si piega alla memoria d’oltreoceano

La commemorazione di Charlie Kirk alla Camera dei Deputati non è stata un atto spontaneo della politica italiana. Né avrebbe potuto esserlo. Kirk, leader conservatore americano, fondatore di Turning Point USA, in vita ha avuto rapporti labili con l’Italia, pressoché inesistenti. Non vi era ragione intrinseca per tributargli un ricordo ufficiale a Montecitorio. Eppure il Parlamento italiano si è fermato, forzato a compiere un gesto che ha ben poco a che vedere con la nostra storia politica interna.

Qui si vede, in maniera plastica, il ruolo dell’egemone. Quando Washington impone – direttamente o indirettamente – la centralità di una figura, i soci tributari detti altresì clientes si adeguano. Non importa se la vicenda parli a noi o meno, se abbia un legame con il nostro dibattito politico. L’egemonia consiste anche in questo: imporre l’agenda simbolica e rituale. Così Roma si ritrova a piangere un esponente americano che molti neppure conoscevano, solo perché l’America lo chiede.

Il paradosso è evidente. La destra meloniana-salviniana, nell’atto di commemorare Kirk, ha creduto di innestare sul tessuto politico italiano un martire della libertà, riducendo a “simbolo” un personaggio che negli Stati Uniti ha incarnato posizioni radicali, spesso estreme. In realtà, ha soltanto ribadito la propria subordinazione al centro imperiale. Non è stata un’operazione di politica nazionale, bensì un atto di deferenza verso l’alleato dominante.

La vicenda illumina il rapporto strutturale tra Italia e Stati Uniti. Non siamo chiamati a commemorare figure italiane cadute nella violenza politica. Non celebriamo con la stessa solennità Melissa Hortman, deputata democratica del Minnesota assassinata pochi mesi fa, perché non corrisponde all’agenda dell’egemone. Commemoreremo invece Charlie Kirk, perché Washington lo ha trasformato in un simbolo interno, e in quanto tali i simboli dell’America di oggi, quella che politicamente è più vicina, almeno a parole, al midwest, diventano automaticamente i simboli dell’Occidente.

Questa è la natura della subordinazione. Non solo militare, economica o tecnologica. È culturale e rituale. L’Italia, come altri satelliti, recepisce i lutti e i miti d’oltreoceano come propri. La destra italiana, nel farlo con zelo, crede di guadagnare credito presso l’egemone. In realtà non fa che confermare la propria irrilevanza: esegue, obbedisce, replica.

Ecco il punto geopolitico: la memoria stessa diventa terreno di influenza. Chi decidiamo di piangere, chi eleviamo a simbolo, chi ricordiamo nei nostri parlamenti non dipende sempre da noi. Dipende, spesso, dal potere che detta il canone globale. L’America.