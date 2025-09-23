Alghero: liberato l’olmo di via Sassari dopo la segnalazione di Mulas

Mercoledì scorso la segnalazione, oggi – martedì 23 settembre – l’intervento risolutivo. L’olmo storico di via Sassari, al civico 35, non è più soffocato dal cemento che per anni ne ha strozzato il tronco.

La vicenda era stata denunciata nei giorni scorsi dal presidente della Commissione Ambiente, Christian Mulas, che aveva richiamato l’attenzione dell’Amministrazione: «Da alcuni anni l’aiuola che ospita un albero ad alto fusto è stata inspiegabilmente cementificata. La pianta, continuando a crescere, vede oggi il proprio tronco letteralmente “strozzato” dal cemento che la circonda. È indispensabile intervenire con urgenza per rimuovere il cemento, consentendo così all’albero di svilupparsi in modo sano».

La risposta è arrivata in tempi rapidi. «L’amministrazione comunale di Alghero ha concluso l’intervento di rimozione del cemento che soffocava le aiuole di via Sassari, restituendo piena vitalità all’olmo storico presente in loco – si legge nel comunicato del 23 settembre –. Un ringraziamento sentito va all’assessore alle Manutenzioni Francesco Marinaro e alla società House, che con professionalità e tempestività hanno risposto alla segnalazione».

Mulas rivendica l’impegno personale: «La pronta azione è frutto anche dell’impegno personale del Presidente della Commissione consiliare Ambiente, che ha dimostrato senso di responsabilità istituzionale e attenzione per il bene comune».

Il caso diventa anche simbolo: «L’intervento di via Sassari ha quindi un doppio valore: simbolico, perché ricorda che il rispetto e la cura del verde sono indispensabili per la qualità della vita; istituzionale, perché riafferma che la gestione del patrimonio arboreo spetta esclusivamente al Comune».

Un episodio che chiude con un dato semplice: l’albero ora respira.