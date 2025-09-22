Programmazione territoriale, 22 milioni per Montiferru-Alto Campidano e Planargia. Meloni: “Coinvolti 133 Comuni, presto il nuovo ciclo”

Quasi 22 milioni di euro per il penultimo progetto di programmazione territoriale. A Villa Pernis Vacca, a Milis, si è tenuto oggi il tavolo istituzionale conclusivo per Montiferru-Alto Campidano e Planargia.

I rappresentanti delle Unioni dei Comuni hanno consegnato all’assessore alla Programmazione e Bilancio, Giuseppe Meloni, l’Atto Aggiuntivo che integra e potenzia la strategia “La Sapienza del villaggio”, avviata nel 2018. Rispetto alla prima programmazione da 15 milioni, l’intervento arriva oggi a 21,7 milioni, ampliando azioni e impatto sulle comunità locali.

“La programmazione territoriale è un pilastro della nostra azione politica – ha dichiarato Meloni –. Non solo completiamo un percorso avviato, ma lo rafforziamo con più risorse e più interventi per rendere i paesi più vivibili, attrattivi e sostenibili. Il 5 agosto 2024 rilanciammo la programmazione: oggi, a poco più di un anno, possiamo dire di aver approvato otto progetti su nove, che coinvolgono 133 Comuni. Presto lanceremo il nuovo ciclo, valorizzando la sinergia con le imprese”.

Il progetto interessa 21 amministrazioni locali per circa 28mila abitanti: 12 Comuni del Montiferru-Alto Campidano (tra cui Milis, Cuglieri, Narbolia e Santu Lussurgiu) e 9 della Planargia (tra cui Bosa, Flussio, Magomadas e Tresnuraghes). A Santu Lussurgiu sarà ristrutturato anche l’ex istituto Carta-Meloni, frequentato da Antonio Gramsci tra il 1905 e il 1908.

L’Atto Aggiuntivo concentra le risorse su turismo e fruizione ambientale, efficientamento energetico, rigenerazione urbana, valorizzazione culturale e archeologica. Prevista anche la riprogrammazione di 2,5 milioni di euro destinati a bandi territoriali mai attuati.

Obiettivo dichiarato: contrastare lo spopolamento con servizi, nuove opportunità economiche e ambienti più accoglienti. “La Regione – ha concluso Meloni – conferma il proprio impegno per una Sardegna policentrica, in cui ogni territorio sia parte attiva di una visione comune di crescita e innovazione”.