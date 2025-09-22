La Maddalena, verso il completamento i 62 alloggi ERP in località Moneta

Dopo anni di attese e contenziosi, i 62 alloggi di edilizia residenziale pubblica in località Moneta a La Maddalena si avviano verso la conclusione. Lo assicura l’assessore regionale dei Lavori pubblici Antonio Piu: «Abbiamo preso in carico fin da subito questa situazione. Dopo dodici anni dall’inizio dei lavori era necessario un intervento deciso: ho chiesto ai vertici di AREA di mettere in campo ogni azione possibile per arrivare a una soluzione rapida. L’emergenza abitativa è al primo posto delle priorità del mio mandato e ho ragione di credere che a breve questa situazione si avvierà verso la risoluzione».

Il piano, programmato fin dal 2006, prevede 62 abitazioni a canone sociale e moderato, di cui 12 destinate alla Marina militare. Il finanziamento complessivo ammonta a 8,5 milioni di euro, di cui 5 stanziati dalla Regione e 3,5 da AREA.

L’area individuata dal Comune si trova tra via Cagliari e altre costruzioni di edilizia sociale. Dopo il concorso di progettazione vinto dagli architetti Ferraresi, Signorotti e Sotte, nel 2012 AREA approvò il progetto definitivo e bandì la gara d’appalto integrato. Nel luglio 2014 l’appalto fu aggiudicato al Consorzio Ciro Menotti.

I lavori si conclusero formalmente nel dicembre 2020, ma i sopralluoghi successivi evidenziarono criticità strutturali. Le contestazioni tra impresa e amministrazione bloccarono il cantiere per anni. Oggi, grazie alla mediazione della Regione, si profila un accordo bonario con il Consorzio per consentire l’esecuzione delle ultime opere e la consegna degli alloggi.