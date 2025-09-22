Basta silenzi e compromessi: la proposta di Langella per la rinascita di Alghero

«La mia città è abbandonata a se stessa quando si parla di sport, di giovani, di futuro». Con queste parole Gianfranco Langella, segretario nazionale di Destra Democratica Italiana, rilancia con forza la sua visione per Alghero.

Il riferimento è alla situazione delle realtà sportive cittadine: «La FC Alghero non ha uno spazio dignitoso per essere rappresentata, il rugby – con progetti innovativi e costruttivi – è lasciato senza campo, senza strutture, senza prospettive. I giovani sono allo sbando, privati di luoghi di aggregazione e crescita. Eppure lo sport è accoglienza, è comunità, è futuro».

Langella punta al Campo Mariotti come cuore della trasformazione urbana: «Deve diventare la piazza più bella della Sardegna. Non più un impianto obsoleto, ma un luogo polivalente e vivo, con eventi, mercatini, arte, sport all’aperto e parcheggi intelligenti grazie al dislivello naturale. A pochi passi sorgerà il nuovo centro intermodale, connesso alla bretella di via Righi: un nodo strategico che collegherà meglio i quartieri e alleggerirà il traffico».

Il progetto si allarga verso il mare, con l’idea di un parco urbano alberato e accessibile, dotato di giochi d’acqua, fontane, percorsi ciclopedonali e aree relax: «Un polmone verde nel cuore della città, per famiglie, bambini, anziani e turisti».

Non manca la proposta sul fronte impiantistico: «Con i project financing si possono costruire nuovi campi da calcio moderni e funzionali senza far spendere una lira al Comune. Basta saperlo fare, basta volerlo fare. Ci sono società pronte a investire: serve solo proporre progetti seri».

L’attacco politico è diretto: «Non si può continuare a bloccare tutto per paura di perdere due voti. Così si perde il futuro. Sembra che la bellezza qui non venga accettata, come se costruire qualcosa di grande e bello desse fastidio a qualcuno. Si preferisce il compromesso, lo scambio di favori. Ma Alghero deve tornare a essere un diamante».

La proposta di Destra Democratica Italiana, ribadisce Langella, è concreta: trasformare il Mariotti in una piazza multifunzionale, realizzare un parco urbano, attivare il centro intermodale e costruire nuovi impianti sportivi con il project financing.

«Alghero deve tornare a splendere – conclude –. Lo sport deve essere centrale. I giovani vanno ascoltati, non dimenticati. La bellezza va costruita, non temuta».