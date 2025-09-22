Sanità in Sardegna, Piana attacca Todde: “Il 118 è al collasso, elisoccorso usato come ambulanza”

Tore Piana, ex consigliere regionale e attivista del Partito Sardo d’Azione, replica duramente alle dichiarazioni della presidente Alessandra Todde sui presunti risultati positivi del sistema di emergenza-urgenza nell’estate 2025.

«Parlare di efficienza e di eccellenza è un insulto ai cittadini che ogni giorno vivono ritardi e disservizi», afferma Piana. Secondo lui i numeri diffusi dalla Regione non descrivono la realtà: «Dire che ci sono state 53.000 chiamate non significa nulla se non si spiega quanti interventi sono stati effettuati, con quali mezzi, in quanto tempo e con che adeguatezza».

L’ex consigliere ricorda che nel 1999 il 118 sardo disponeva di 24 mezzi medicalizzati con medici, infermieri e autisti. «Oggi ne sono operativi meno della metà, con appena 70 medici su 144 necessari. Il risultato è che ai casi gravi spesso non rispondono più ambulanze medicalizzate ma mezzi di base o infermieristici, che per legge hanno funzioni limitate».

Il nodo più grave, secondo Piana, riguarda l’abuso dell’elisoccorso: «Nell’estate appena trascorsa si è arrivati a oltre 700 interventi, anche per punture di vespa o coliche addominali. È una follia, quando le linee guida nazionali ne prevedono l’uso solo per casi selezionati».

Oltre al costo – «150 euro al minuto, con basi ad Alghero, Olbia e Cagliari che costano 450.000 euro l’anno solo per stare in aeroporto» – Piana denuncia tempi di intervento dilatati e un sistema inefficiente.

L’attacco riguarda anche il resto della rete: «I mezzi di maxiemergenza sono vuoti, senza strumenti e inutilizzati persino nelle esercitazioni. Sono spariti ecografi, compressori toracici, videolaringoscopi, farmaci e perfino le auto mediche veloci».

Sul piano politico, Piana sottolinea «malumore e sconforto tra i soccorritori» e critica la scelta di impiegare in AREUS figure come l’ex assessore Luigi Arru e l’ex sindaco di Nuoro Andrea Bianchi, entrambi ematologi, «lasciando scoperto il reparto di ematologia di Nuoro senza che in AREUS si percepisca innovazione».

La conclusione è un atto d’accusa diretto: «Nel 2016 e nel 2017 il 118 sardo era l’unico in Italia accreditato ISO 9001. Oggi è un sistema allo sbando che usa l’elicottero come un taxi e abbandona i territori. La Todde smetta di prendere in giro i sardi: la propaganda non salva vite, servono fatti, risorse e coraggio politico».