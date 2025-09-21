Cuccureddu al Salone Nautico di Genova: “La Sardegna consolida il suo primato anche per velisti e charter”

La Sardegna si presenta al mondo della nautica internazionale dal palcoscenico del Salone Nautico di Genova. Alla 65ª edizione della rassegna ligure, in corso dal 18 al 23 settembre, la Rete dei Porti della Sardegna porta l’immagine dell’isola come destinazione di eccellenza per i diportisti.

Allo stand della rete, che raccoglie 29 strutture e oltre 8.000 posti barca, è intervenuto l’assessore regionale al Turismo, Franco Cuccureddu, incontrando il presidente Matteo Molinas e diversi operatori del settore. «Il successo dello stand della Rete dei Porti a Genova, come nelle altre principali fiere nautiche internazionali – ha dichiarato Cuccureddu – conferma il forte appeal della Sardegna fra gli utenti nautici, non solo nel settore dei maxi yacht, dove consolida il primato come destinazione più attrattiva al mondo, ma anche in quello della vela e del charter».

Il 2025 è un anno fitto di appuntamenti per la Rete dei Porti: dopo Düsseldorf e Cannes, Genova e Monaco, a fine ottobre sarà la volta di Fort Lauderdale, negli Stati Uniti, con il più importante boat show mondiale. Non solo promozione, ma anche osservazione strategica dei trend del mercato: innovazione digitale, sostenibilità e nuove forme di accoglienza sono i temi su cui la rete intende investire.

Tra i progetti già avviati spicca la nuova app di prenotazione, che consente di inoltrare una richiesta unica a più porti della rete, ricevendo conferme in tempo reale su disponibilità e tariffe. Un sistema che, spiegano gli operatori, permette di ottimizzare gli ormeggi e migliorare l’esperienza dei diportisti.

«Il mondo della nautica sta cambiando: cresce l’attenzione per la sostenibilità, per il digitale, per l’accoglienza di qualità – ha spiegato Molinas –. La Sardegna, con la sua rete integrata e la sua bellezza naturale, ha tutte le carte in regola per essere protagonista di questo cambiamento. Il nostro compito è fare sistema e guardare lontano».

Con una presenza sempre più strutturata nei grandi eventi internazionali e un’identità portuale in espansione, la Sardegna si accredita come una delle capitali mondiali del turismo nautico.