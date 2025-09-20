Sanità, Meloni (FdI): «Atto aziendale Ares, ennesima conferma dell’incapacità del duo Todde-Bartolazzi»

Nuovo affondo di Fratelli d’Italia sulla gestione della sanità regionale. Il consigliere Corrado Meloni attacca duramente la presidente della Regione Alessandra Todde e l’assessore alla Sanità Fabrizio Bartolazzi dopo l’annuncio dell’adozione dell’atto aziendale da parte dell’Ares.

«La gestione della sanità sarda ad opera del duo Todde-Bartolazzi non manca di riservare sorprese: mentre non risulta alcuna delibera di approvazione da parte della Giunta, il vertice Ares ha annunciato l'adozione dell'atto aziendale. Verosimilmente grazie allo scadere dei 30 giorni del silenzio-assenso, rispetto alla presentazione effettuata dal direttore generale lo scorso 11 agosto. In sintesi, Giunta e Assessore non si sono accorti di cosa accadeva sotto il loro naso. Oppure, peggio ancora, hanno utilizzato questo stratagemma per privare il Consiglio regionale della possibilità, attraverso la Commissione Sanità, di esprimere le sue valutazioni su questo strategico strumento di pianificazione e programmazione della più importante azienda sanitaria sarda. Tertium non datur».

Meloni parla di «ennesima conferma dell'incapacità di governo da parte di una Giunta che in tema sanitario ha riempito pagine e pagine di parole e annunci senza mai conseguire un risultato concreto». A supporto delle sue accuse cita lo studio della Fondazione di Sardegna, secondo cui «la sanità viene percepita dalla maggioranza dei cittadini sardi (67%) sempre più scadente e assai peggiorata nell’ultimo anno».

Il consigliere di FdI definisce l’Ares «una repubblica indipendente che, in mancanza di nuove linee guida, ha adottato il suo atto aziendale seguendo quelle approvate dalla Giunta Solinas». Un’azienda che, contrariamente alle promesse elettorali, «è stata potenziata diventando un burosauro che ingessa le Asl».

«Una farsa – conclude Meloni – nella quale mancano solamente le consuete grida di una consigliera regionale, oggi assessore aspirante alla Sanità, che non perdeva occasione per accusare di qualsiasi nefandezze l’Esecutivo precedente».