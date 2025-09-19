Politica Sorgia rompe con la Lega: "Mi sono sentito un corpo estraneo"

Una vera e propria resa dei conti, quella andata in scena questo pomeriggio a Cagliari, dove il consigliere regionale Alessandro Sorgia ha motivato pubblicamente la sua scelta di autosospendersi dalla Lega. Le sue parole, nette e risentite, confermano la rottura con i vertici del partito in Sardegna. "Mi sono reso conto di essere da sempre un corpo estraneo, e tale sono rimasto", ha dichiarato Sorgia, spiegando i motivi del suo gesto. ?L'autosospensione, ha chiarito l'esponente politico, non è frutto di una scaramuccia passeggera, ma l'epilogo di diciotto mesi di progressivo isolamento. Sorgia ha denunciato un'indifferenza totale da parte del partito verso le sue battaglie politiche. La "goccia che ha fatto traboccare il vaso", ha raccontato, è stata la nomina del commissario dell'Autorità portuale senza che lui venisse interpellato. ?Le accuse: isolamento e mancanza di confronto ?Sorgia ha elencato una serie di episodi che hanno segnato il suo percorso all'interno della Lega: ?Isolamento progressivo: Il consigliere ha raccontato di non aver mai ricevuto risposte dai vertici del partito e di non essere stato incluso nei processi decisionali più importanti per l'isola. ?Battaglie in solitudine: Ha evidenziato la sua battaglia contro la speculazione energetica, portata avanti "nel silenzio e nella solitudine", senza il sostegno dei compagni di partito. ?Sentimento di esclusione: "Non è piacevole che nessuno, tranne rarissimi casi, in questi 18 mesi si sia avvicinato di persona, via mail o al telefono. Mi sono sentito indesiderato", ha ammesso con amarezza. ?Il futuro politico e il ringraziamento a Pais e Ennas ?Nonostante la profonda delusione, Sorgia ha confermato che non abbandonerà l'attività politica. Continuerà a lavorare in Consiglio regionale "sempre nell’interesse esclusivo della Sardegna e dei sardi". Ha inoltre voluto ringraziare l'ex commissario regionale Michele Pais e l'attuale coordinatore Michele Ennas, a cui ha augurato "ogni successo", dimostrando di voler chiudere il capitolo con un gesto di distensione. L'incontro di oggi, ha spiegato, è solo l'inizio di un nuovo percorso politico.