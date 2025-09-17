Alghero, Mulas richiama l’attenzione: «Un albero strozzato dal cemento in via Sassari»

«Il decoro urbano passa anche dal rispetto per alberi e aiuole». Con queste parole Christian Mulas, presidente della Commissione consiliare Ambiente, interviene per segnalare una situazione che definisce «emblematica» in via Sassari n. 35.

«Da alcuni anni – spiega Mulas – l’aiuola che ospita un albero ad alto fusto è stata inspiegabilmente cementificata. La pianta, continuando a crescere, vede oggi il proprio tronco letteralmente strozzato dal cemento che la circonda».

Il consigliere richiama la necessità di un intervento immediato: «È indispensabile rimuovere il cemento, consentendo all’albero di svilupparsi in modo sano e restituendo alla città un’immagine coerente con una gestione rispettosa del verde pubblico. Lasciare quella situazione significherebbe dare un messaggio sbagliato ai cittadini su come si cura e si valorizza il nostro patrimonio naturale».

Mulas sottolinea anche l’impegno dell’assessore al verde pubblico e manutenzioni, Francesco Marinaro, «che sta dimostrando grande attenzione nella gestione e nella valorizzazione del patrimonio arboreo urbano».

«Quell’aiuola – conclude – è il simbolo di una sfida più ampia: passare da una manutenzione puramente funzionale a una vera cultura del verde, fatta di rispetto e lungimiranza».