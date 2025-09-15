Alghero, degrado all’ex cotonificio e caos in via Marconi: “una bomba ecologica e urbanistica al centro della città”

Ad Alghero basta farsi una passeggiata in via Marconi per capire che lo sport cittadino non è il jogging né la palestra. È il “lancio del sacchetto”, quello delle deiezioni canine dentro l’ex cotonificio abbandonato. Oppure il “deposito dell’immondizia” lungo i muri. O, peggio ancora, l’uso dei portoni come gabinetti pubblici. Una disciplina tutta algherese che offende la dignità dei residenti e l’immagine della città.

Il paradosso è che a cento metri c’è pure un’area cani attrezzata. Ma evidentemente risulta più comodo scaricare sui marciapiedi, lasciando agli operatori ecologici il compito di combattere ogni giorno una battaglia persa.

Dentro l’ex cotonificio, poi, il quadro è ancora peggiore. Da anni rifiuti e macerie si accumulano, nascosti solo da un po’ di vegetazione. Le pulizie parziali, come quella di inizio agosto, non hanno cambiato nulla. Topi, carcasse, blatte e insetti hanno trovato casa. Una vera bomba ecologica a cielo aperto, proprio al centro di Alghero.

E mentre l’immondizia cresce, le luci si spengono. In via Marconi i lampioni sono stati smontati pochi mesi dopo essere stati riverniciati e rimessi a nuovo. Adesso vanno sostituiti. Una spesa che grida allo spreco e una via lasciata al buio, con i residenti a chiedersi se dietro ci sia un piano o solo improvvisazione.

Non va meglio con i marciapiedi. Qualche anno fa le amministrazioni avevano trovato la soluzione: carreggiata larga, marciapiedi stretti, parcheggi su entrambi i lati. Un piccolo miracolo che aveva dato respiro a una zona senza posti auto. Ma ad agosto il film si è ripetuto con una sceneggiatura da commedia all’italiana. Prima cartelli e birilli: i residenti applaudono, convinti che si rifacciano i parcheggi. Ruspa, cordoli rimossi, spazio recuperato. Poi, colpo di scena: una settimana dopo, la ruspa ritorna, smonta tutto e risistema le aiuole per piantare alberi. I parcheggi spariscono, e con loro l’entusiasmo.

Chi abita lì ricorda bene che quelle radici, in passato, avevano fatto danni seri a fognature e condotte idriche, costringendo a spese di tasca propria prima che il Comune decidesse di tagliare gli alberi. Lezione dimenticata.

“Destra Democratica Italiana rivolge un forte richiamo all’amministrazione comunale e agli organi competenti: la città non è fatta solo di centro storico e vie turistiche, ma anche delle periferie. È necessario un intervento immediato di bonifica all’ex cotonificio, una pianificazione seria e condivisa degli interventi in via Marconi, e controlli rigorosi per garantire igiene, sicurezza e decoro a residenti e visitatori”, afferma Gianfranco Langella.

Il centro storico, insomma, brilla di luci e di turisti. Via Marconi, invece, resta un laboratorio di errori. E l’ex cotonificio una discarica. Altro che riqualificazione: qui si è fermi al Medioevo urbano.