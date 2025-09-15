Alghero, Forza Italia: “Un anno senza ascensore a Porta Terra, basta propaganda”

Un anno senza ascensore negli uffici comunali di Piazza Porta Terra. A denunciarlo è il gruppo consiliare di Forza Italia, che punta il dito contro l’amministrazione guidata da Raimondo Cacciotto.

“L’Amministrazione Cacciotto dimentica da un anno di riparare l’ascensore degli uffici di Porta Terra – scrivono i consiglieri azzurri –. Questo impedisce l’accesso a chi ha difficoltà motorie e persino a una consigliera comunale di partecipare alle riunioni di commissione. L’ultima, quella dell’Ambiente, è stata spostata in extremis al Quarter per consentire la sua presenza”.

Per i forzisti si tratta dell’ennesimo esempio di una politica fatta “di annunci sterili e di propaganda martellante, ma priva di contenuti concreti”. La critica si allarga anche ad altre vicende, come quella dell’Alguer Hall, “priva delle necessarie autorizzazioni della Soprintendenza”.

Gli azzurri rivendicano di aver contribuito all’approvazione del Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche, “avviato nella precedente consiliatura, finanziato e portato in Consiglio, ma oggi chiuso in un cassetto”.

“Agli algheresi – concludono – è sempre più chiaro che questa Amministrazione difetta di capacità, competenze e passione. Una macchina priva di guida, attenta solo alla spartizione dei sedili”.