Tore Piana: «Gravissime le parole dell’assessore Bartolazzi, si dimetta subito»

Un attacco frontale contro l’assessore regionale alla Sanità, Bartolazzi. A scagliarlo è Tore Piana, ex consigliere regionale e attivista del Partito Sardo d’Azione, dopo le dichiarazioni rese in Commissione consiliare.

«Le affermazioni dell’assessore sono di una gravità inaudita – afferma Piana –. Dire che i problemi della salute sarebbero invenzioni dei giornalisti non è solo offensivo verso la categoria, ma soprattutto lede la dignità e l’intelligenza del popolo sardo che ogni giorno vive sulla propria pelle le difficoltà di un sistema sanitario in profonda crisi».

Per Piana non ci sono alternative: «Di fronte a dichiarazioni così irresponsabili, l’unico atto di rispetto verso i sardi sarebbe rassegnare immediatamente le dimissioni».

Le parole di Bartolazzi hanno già creato imbarazzo nella stessa Commissione. Ma Piana insiste: «Non bastano le scuse o i chiarimenti: serve un gesto netto, perché la Sanità è troppo importante per permettere a chi la governa di banalizzare i problemi e insultare la verità dei fatti».