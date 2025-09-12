Fratelli d’Italia: “Dal Governo risposte concrete sulla sicurezza. Fiducia piena anche per Alghero”

Il dibattito sul rafforzamento degli organici delle Forze di Polizia ad Alghero continua a far discutere. A intervenire è Fratelli d’Italia, che ribadisce la linea del Governo e respinge le polemiche.

«Accogliamo con favore il dibattito che in questi giorni si è acceso sulla necessità di rafforzare gli organici delle Forze di Polizia nella nostra città – scrive il partito –. È un tema serio, che non si affronta con lettere estemporanee, ma con un lavoro continuo e istituzionale che questo Governo ha già avviato da tempo e che noi sosteniamo convintamente».

FdI ricorda che la richiesta di più agenti era stata posta «dal Questore Mastrapasqua sin dal suo insediamento, insieme alle rappresentanze sindacali, nell’ambito di un programma nazionale di riorganizzazione che interessa tutti i territori». Durante l’ultima seduta di Consiglio comunale, il capogruppo Alessandro Cocco aveva sottolineato come «grazie all’impegno del Governo Meloni si sia già intervenuti nelle situazioni più critiche, basti pensare agli agenti inviati nella provincia, in centri storicamente sottodimensionati».

Il partito cita anche alcuni esempi: «L’arrivo di 60 nuovi elementi dei Vigili del Fuoco in provincia di Sassari, dopo l’interlocuzione parlamentare dell’on. Polo, la nota del Prefetto e le verifiche del Sottosegretario Prisco. Analogamente, si è già rafforzata la dotazione della Polizia Penitenziaria a Bancali, con nuovi agenti e figure dirigenziali».

«È questo il metodo serio e concreto che sta dando risultati – prosegue FdI – e che consente di essere fiduciosi anche per Alghero: il quadro è già sul tavolo del Ministero, grazie al lavoro di Questura, sindacati e rappresentanti istituzionali. Le istituzioni locali possono fare la loro parte con richieste e segnalazioni, ma è evidente che la cornice generale è già definita e che questo Governo sta rispondendo con fatti concreti, non con slogan».

Fratelli d’Italia Alghero conclude assicurando che continuerà a lavorare «per garantire più sicurezza ai cittadini».