Ghirra (Progressisti): “Militari israeliani in Sardegna, imbarazzante silenzio del Governo”

Francesca Ghirra, deputata dei Progressisti, attacca l’esecutivo sul caso dei militari israeliani in vacanza in Sardegna.

«Nei giorni scorsi ho depositato un’interrogazione ai Ministri Crosetto, Piantedosi e Tajani per sapere se siano stati siglati accordi con Israele per consentire ai soldati dell’Idf reduci dal conflitto in Palestina di trascorrere periodi di “decompressione” nei resort di lusso sardi e marchigiani» denuncia Ghirra.

La risposta del ministro dell’Interno non ha convinto: «La risposta di Piantedosi, che li ha paragonati a comitive culturali o gruppi sportivi, è stata a dir poco imbarazzante, ma non più del silenzio di Tajani, che – in un’informativa resa alle Camere – ha liquidato in soli 20 minuti i cruciali temi della guerra in Medioriente e in Ucraina e sulla questione dei dazi».

La deputata mette i paletti: «Non accetteremo che la nostra Sardegna diventi terra di svago per militari accusati di crimini di guerra. Cercheremo di sapere la verità con tutti gli strumenti a nostra disposizione».

Poi l’affondo più duro: «Il Governo italiano continua a balbettare frasi di circostanza senza far niente per fermare il genocidio a Gaza e porre fine alla carestia messa in atto da Netanyahu, che sta causando migliaia di morti tra la popolazione civile, sterminando intere generazioni di bambini. Pretendiamo chiarezza e una presa di posizione forte, mentre finora abbiamo assistito esclusivamente a una reticente complicità. L’Italia alzi la voce, riconosca lo Stato di Palestina e si attivi per fermare questa strage di innocenti».