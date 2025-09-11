Alghero, gli auguri di Cacciotto, Sanna e Pirisi per il nuovo anno scolastico

Campanella di inizio per le scuole di Alghero. Il sindaco Raimondo Cacciotto e l’assessora alla Pubblica Istruzione Raffaella Sanna hanno inviato un messaggio agli studenti della città.

«Oggi comincia per voi un nuovo anno scolastico: per alcuni sarà il primo emozionante ingresso nel mondo della scuola, per altri la continuazione di un percorso già iniziato, fatto di amicizie, conoscenze ed esperienze che vi accompagnano nella crescita. La scuola è un luogo speciale, in cui trascorrete gran parte della vostra giornata, ma è soprattutto la casa dell’educazione, del confronto e della curiosità», scrivono sindaco e assessora.

Nei mesi scorsi l’amministrazione ha visitato gli istituti cittadini, raccogliendo segnalazioni e suggerimenti. «Durante i sopralluoghi, i tecnici comunali ci hanno affiancato per annotare le criticità da affrontare e gli interventi da programmare, così da poter individuare soluzioni rapide ed efficaci. L’obiettivo è garantire ambienti scolastici sempre più sicuri, accoglienti e adeguati al percorso di crescita che meritate», spiegano.

Il messaggio si chiude con un augurio agli studenti: «Abbiate sempre il coraggio di fare domande, la curiosità di cercare risposte e la determinazione di credere nei vostri sogni. Buon anno scolastico a tutte e a tutti».

Anche la Presidenza del Consiglio comunale ha voluto rivolgere un saluto. «L’istruzione è il fondamento su cui costruire il futuro delle nuove generazioni», ha ricordato il sindaco Cacciotto in una frase ripresa da Mimmo Pirisi, presidente del Consiglio.

Pirisi ha aggiunto: «Siamo convinti che gli studenti di Alghero abbiano un futuro luminoso davanti a loro, e che l’impegno e la passione per lo studio siano gli strumenti fondamentali per raggiungere i propri obiettivi. Un sentito ringraziamento al corpo docenti, che ha un compito fondamentale nella formazione scolastica dei nostri giovani».

Il tono è di incoraggiamento, ma resta la realtà: tra buoni propositi e promesse, gli studenti algheresi riprendono il loro cammino tra banchi, libri e interrogazioni.