Emergenza dermatite nodulare: la Commissione Politiche agricole accoglie la richiesta della Sardegna. Satta: "Confidiamo ora in un rapido riscontro dal Ministero"

La Commissione Politiche agricole della Conferenza delle Regioni ha detto sì. Oggi ha accolto all’unanimità l’istanza presentata dalla Regione Sardegna per spingere il Ministero dell’Agricoltura a intervenire sulla dermatite nodulare che colpisce i bovini.

L’obiettivo è chiaro: una richiesta unitaria a livello nazionale, con tutte le Regioni in campo, per ottenere fondi straordinari e aiuti concreti.

«Ringrazio i colleghi delle altre Regioni per aver condiviso e sostenuto la nostra proposta – ha dichiarato l’assessore dell’Agricoltura Gian Franco Satta –. È un segnale forte di unità istituzionale, che va nella direzione giusta: sostenere un settore strategico in un momento di emergenza nazionale. Ora confidiamo in un rapido riscontro da parte del Ministero, con l’adozione di misure straordinarie e risorse dedicate».

Le aziende zootecniche, già messe in ginocchio dal blocco della movimentazione dei capi e dall’aumento dei costi, attendono risposte. Concrete, non promesse.