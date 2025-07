Fratelli d’Italia Alghero all’attacco: «La sinistra parli dei problemi veri dei sardi, non di distrazioni da talk show»

In Sardegna, mentre la sanità arranca, i collegamenti con il resto d’Italia traballano come vecchie traversine ferroviarie, le campagne soffrono la sete e i paesi interni si svuotano, c’è chi in Consiglio regionale trova il tempo — e la voglia — di parlare di tutt’altro. Così tuona Fratelli d’Italia Alghero in un comunicato che non lascia spazio a interpretazioni e affonda dritto al cuore delle mancanze che, secondo il partito, attanagliano la maggioranza di centrosinistra.

«Mentre famiglie, imprese e territori attendono risposte su sanità, continuità territoriale, crisi agricola, siccità, spopolamento, mancanza di personale sanitario, crisi idrica, emergenza abitativa, desertificazione dei paesi interni, crollo demografico, carenze nell’istruzione e infrastrutture fatiscenti, c’è chi — come il consigliere regionale Valdo Di Nolfo — continua a occuparsi di tutt’altro, parlando di fine vita, obiettori di coscienza e altri temi che nulla hanno a che vedere con le priorità e le competenze del Consiglio regionale», denunciano dal coordinamento algherese.

Un attacco diretto a chi, accusano, si diverte a trasformare l’aula «in un talk show», dimenticando che i sardi non hanno bisogno di discussioni astratte ma di soluzioni concrete. E come se non bastasse, sul fronte della fusione degli aeroporti, la maggioranza PD–5Stelle–AVS viene bollata come «confusa e immobile», con la stessa assessora Manca che in aula avrebbe ammesso la mancanza di una vera strategia e la paralisi dei fondi già stanziati.

Ecco allora il colpo finale: «Assistiamo quotidianamente ai continui, sterili attacchi vittimistici del centrosinistra regionale contro il Governo nazionale, un tentativo tanto patetico quanto evidente di scaricare responsabilità e spostare l’attenzione dai loro fallimenti, anziché lavorare in sinergia per il bene dell’Isola», prosegue la nota.

Un’accusa che si fa monito: la sinistra, secondo Fratelli d’Italia Alghero, avrebbe esaurito le idee, e le resterebbe soltanto «l’arma della distrazione di massa» per distogliere l’attenzione dalle emergenze vere. Ma i sardi — ammoniscono — non sono più disposti a farsi ingannare da slogan e retorica.

E infine, l’appello che suona come un ultimatum: «Fratelli d’Italia Alghero invita il consigliere Di Nolfo e i suoi colleghi a cambiare passo, a mettere da parte battaglie simboliche e sterili, e a concentrarsi finalmente su ciò che conta davvero: garantire ai sardi il diritto alla salute, alla mobilità, al lavoro e a una vita dignitosa nella propria terra».

Un messaggio secco, preciso, senza fronzoli. Una chiamata alle armi politiche, ma soprattutto un richiamo al buonsenso e alla concretezza. Perché la Sardegna — lo ricordano da Fratelli d’Italia — non ha bisogno di distrazioni, ma di fatti. E subito.