Alghero, l'intrattenimento notturno al centro: vertice tra SILB, Confcommercio e Comune

Un incontro decisivo per il futuro dell’intrattenimento notturno si è svolto ad Alghero, mettendo attorno allo stesso tavolo i vertici dell’Associazione di categoria SILB, Confcommercio territoriale e il Sindaco Raimondo Cacciotto. Un appuntamento atteso da tempo dagli operatori del settore del ballo e dell’intrattenimento, che hanno posto al centro dell’agenda un tema diventato ormai urgente: l’abusivismo che minaccia la sopravvivenza e la regolarità delle attività, in particolare delle discoteche.

Presenti al vertice il Presidente regionale del SILB, Piero Muresu, e il Presidente di Confcommercio Alghero, Massimo Cadeddu. I due rappresentanti hanno denunciato un fenomeno sempre più diffuso: bar, chioschi e locali improvvisati che, con preoccupante frequenza, si trasformano in vere e proprie discoteche abusive. Strutture che operano senza alcuna autorizzazione, spesso violando i limiti orari stabiliti dalle ordinanze comunali e, ancor più grave, ignorando le fondamentali norme di sicurezza.

"Non possiamo più tollerare che attività non autorizzate operino indisturbate, violando ogni norma e danneggiando chi investe nella legalità, rispettando le regole e la sicurezza dei propri clienti," ha dichiarato il Presidente regionale del SILB, Piero Muresu.

"È una questione di concorrenza leale e di sicurezza per i cittadini," ha aggiunto Massimo Cadeddu, Presidente di Confcommercio Alghero. "Chiediamo il pieno e incondizionato rispetto delle ordinanze comunali riguardanti la diffusione della musica e la cessazione di queste pratiche abusive che ledono l'intero comparto."

Il Sindaco Raimondo Cacciotto ha accolto con attenzione le istanze presentate, aprendo così un primo canale concreto di collaborazione tra associazioni di categoria e amministrazione. Un passo importante verso un’azione condivisa che mira a tutelare sia la sicurezza dei cittadini che la correttezza del mercato locale, restituendo dignità e regole a un settore fondamentale per l’economia e l’immagine della città.