Alghero: variazione di bilancio da 7,5 milioni, tra manutenzioni, sociale e nuova programmazione urbanistica

È una delle operazioni più significative da inizio legislatura quella approvata ieri dalla Giunta del sindaco Raimondo Cacciotto: una variazione di bilancio da 7.564.069,14 euro, frutto dell’avanzo di amministrazione 2024, che distribuisce risorse a pioggia, ma non a caso, in tutti i comparti chiave della macchina comunale. Non solo manutenzioni e opere pubbliche, ma soprattutto rilancio dell’Ufficio del Piano, nuovi interventi sul sociale, sulla sicurezza, sull’ambiente, sul decoro urbano e sulla programmazione culturale.

«Con questo provvedimento interveniamo non solo sulle situazioni che richiedono urgente risoluzione – afferma il sindaco Raimondo Cacciotto – ma vogliamo anche dare risposte concrete ai cittadini e avviare misure incisive sul sistema produttivo, sul sociale, sulla cultura e sulla visione futura della città».

A fargli eco l’assessore al Bilancio e alla Programmazione Enrico Daga, che difende con forza il disegno strategico dell’amministrazione: «Affrontiamo la contingenza e allo stesso tempo guardiamo avanti. Con la prossima variazione in arrivo, proseguiremo sul percorso tracciato fin dall’insediamento: risorse mirate per realizzare l’Alghero che abbiamo in mente».

Tra gli interventi più rilevanti, 2,8 milioni vanno al comparto dei Lavori Pubblici. Spiccano 1,5 milioni di euro per integrare lo stanziamento del progetto Iscol@ nella scuola media di via Tarragona, dove è in corso la realizzazione dell’auditorium. 600 mila euro sono destinati al completamento del primo lotto della ex Caserma di via Simon, mentre 433 mila serviranno alla manutenzione straordinaria dell’illuminazione pubblica. Segue un elenco corposo di interventi: 200 mila euro per la messa in sicurezza delle ringhiere di viale Burruni, 70 mila per il restauro della facciata del Teatro Civico, 200 mila per progettazioni.

Altra voce corposa è quella dei Parchi Cittadini: 354 mila euro per la manutenzione e messa a norma di aree gioco (giardini Tarragona, via Matteotti, via Giovanni XXIII, via Tiziano Vecellio) e per il recupero dell’area dell’ex tennis club.

Le manutenzioni straordinarie contano su 710 mila euro: dagli impianti antincendio del parcheggio multipiano (80 mila), alla messa in sicurezza degli affacci a mare tra il colle del Trò e la Torre di San Giacomo (90 mila), passando per la riattivazione dei bagni pubblici autopulenti (100 mila), il rifacimento del manto in sintetico a Santa Maria La Palma (200 mila), e la Torre di Sulis (80 mila). Previsti anche 250 mila euro per il piano potature e decoro urbano.

Sul fronte ambientale, stanziati 474 mila euro per la gestione della posidonia, 81 mila per le staccionate a Maria Pia e 26 mila per un nuovo automezzo.

Capitolo Servizi Sociali: 600 mila euro in totale, tra cui 100 mila per “Ritornare a casa”, 60 mila per il progetto “Educatori di strada”, 100 mila per i centri estivi, 50 mila per agevolazioni Tari, 50 mila per progetti per over 65 e altri per affido minori, contributi e sostegno abitativo.

Sul piano dello Sviluppo Economico, 100 mila euro saranno impiegati per il SIO (Sistema Integrato dell’Ospitalità), 150 mila per le installazioni natalizie, 150 mila per eventi e promozione, 80 mila a favore dei Centri Commerciali Naturali. Alla Cultura andranno 265 mila euro.

Capitolo Sicurezza: 382 mila euro, di cui 235 mila per l’assunzione di vigili stagionali e 80 mila per la Compagnia Barracellare.

Infine, la voce che potrebbe fare davvero la differenza per l’Alghero di domani: 600 mila euro per far ripartire l’Ufficio del Piano, con l’obiettivo di dare corpo al Piano Urbanistico Comunale e ai programmi di rigenerazione urbana. Un’operazione attesa da anni, che ora sembra finalmente ricevere la spinta politica e finanziaria necessaria.

È una variazione ambiziosa, che tocca molti tasti, ma con l’intento dichiarato – e questa volta quantificabile – di dare ritmo all’azione amministrativa. Se poi i soldi saranno spesi bene, sarà il tempo – e i cittadini – a dirlo.