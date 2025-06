Sassari, Pedoni (FdI): “Cinghiali sempre più presenti in città, la Giunta intervenga con urgenza”

“Nell’ultimo periodo, sono aumentate le segnalazioni da parte dei nostri concittadini circa la presenza sempre più costante di cinghiali nelle aree e spazi pubblici e nelle strade della nostra città. In particolare, si sono verificati avvistamenti in zone trafficate e a volte davanti a scuole, giardini e rotatorie.” È quanto denuncia il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Pietro Pedoni in un’interrogazione presentata al sindaco di Sassari e all’assessore competente.

Il rappresentante del partito di Giorgia Meloni ha chiesto alla Giunta “quali azioni intendere mettere in campo l’Amministrazione comunale, per dare risposta alla crescente preoccupazione tra cittadini e commercianti, soprattutto riguardo la sicurezza e valutato il numero di richieste di risarcimento da parte dei cittadini, cresciuto in maniera esponenziale negli ultimi anni”.

Pedoni sottolinea come “gli enti preposti alla gestione della fauna hanno l'obbligo di fornire risposte concrete alle problematiche dovute all’eccessivo numero di cinghiali” e sollecita “l’adozione di adeguate strategie di gestione della specie”.

Nel dettaglio, il consigliere di Fratelli d’Italia chiede se sia previsto “un piano di coordinamento con la Regione Sardegna, e gli enti preposti per la gestione e il contenimento della fauna selvatica” e quali misure intenda adottare il Comune per garantire la sicurezza dei cittadini “soprattutto in prossimità di scuole, parchi pubblici e strade”.

Tra le proposte avanzate da Pedoni, anche “l’eventuale previsione di una campagna di sensibilizzazione e informazione nei confronti dei cittadini, così da evitare eventuali comportamenti che possano in qualche maniera favorire l’avvicinarsi dei cinghiali al centro abitato e nel territorio comunale”.

Il consigliere chiede infine se siano disponibili “dati aggiornati sulla presenza degli ungulati” e se sia stato effettuato o sia in programma “un monitoraggio attraverso una raccolta dati sulla situazione della loro presenza e sui danni eventuali arrecati”.

“L’obiettivo – conclude Pietro Pedoni – è garantire la sicurezza dei cittadini, monitorare situazioni di potenziale rischio, ma soprattutto tutelare il territorio sassarese ed evitando condizioni di degrado e di scarsa igiene. La richiesta sarà discussa in una delle prossime assemblee del Consiglio Comunale, con l’augurio di trovare le migliori soluzioni per la città.”