Alghero, Mulas (V Commissione): “Lo sport è identità. Dallo stadio Mariotti un segnale di rinascita per la città”

Nelle pieghe dell’avanzo di bilancio dell’amministrazione comunale di Alghero, spunta una scelta che sa di orgoglio civico e visione strategica. Il Comune investirà una quota rilevante delle risorse disponibili nella riqualificazione delle palestre comunali e degli impianti sportivi cittadini, dando un segnale netto sul ruolo dello sport come motore di crescita e coesione.

A raccontarlo, senza giri di parole, è il consigliere comunale e presidente della V Commissione consiliare Christian Mulas, che rilancia con tono deciso: «Stiamo lavorando con determinazione per garantire ai nostri giovani e alle associazioni sportive strutture sicure, moderne e funzionali. È doveroso ringraziare gli assessorati competenti – in particolare Lavori Pubblici, Sport e Bilancio – per l’impegno e la sinergia che stanno portando a progettare e programmare questi interventi, che sono fondamentali per il benessere della comunità e per restituire centralità allo sport ad Alghero».

Cuore dell’iniziativa, lo stadio Mariotti, per anni epicentro della passione calcistica locale e oggi ridotto a simbolo di un passato che chiede riscatto. «Per il campo Mariotti – spiega Mulas – è stato stanziato un primo finanziamento di 70 mila euro destinato alla progettazione della riqualificazione. Ma non basta. Serve un impegno forte, anche in termini economici, per completare il recupero del campo, delle tribune e dei servizi, rendendolo pienamente fruibile e decoroso per atleti, società e tifosi».

Il contesto è favorevole, sostiene Mulas, grazie all’impegno della nuova dirigenza dell’Alghero Calcio, composta da giovani imprenditori locali “animati dall’amore per la città e per il calcio”, che hanno restituito dignità e ambizione a un movimento calcistico da troppo tempo in cerca di identità.

In questo percorso si inserisce anche una figura storica: Mauro Giorico, tornato sulla panchina giallorossa. «La presenza di una guida esperta come Mauro Giorico – sottolinea ancora Christian Mulas – è un segnale forte di continuità e radicamento con la storia del calcio algherese. Significa voler costruire un percorso serio, competitivo e identitario, che valorizzi i talenti locali e rafforzi il senso di appartenenza».

Ma il vero obiettivo non si ferma al risultato sportivo. Il progetto mira a restituire al Mariotti la sua anima comunitaria:

«L’obiettivo è restituire alla città uno stadio degno di una comunità turistica importante come Alghero, dove le persone possano tornare a vivere lo sport, a sostenere la squadra giallorossa e a trasmettere ai più giovani i valori della lealtà, del sacrificio e dell’identità. Questa è una sfida collettiva che riguarda tutti: istituzioni, società sportive e cittadini».

Mulas non chiede applausi, ma partecipazione. E nella sobrietà di un linguaggio istituzionale, si intravede la volontà di riallacciare i fili con un passato glorioso, rilanciando lo sport algherese nel presente.