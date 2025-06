Sicurezza a Sassari, la Lega lancia il piano “Mille occhi sulla città”

Quando la politica prova a guardare oltre il proprio naso – o meglio, a moltiplicare gli occhi – nascono proposte come quella lanciata dagli avvocati Gabriele Satta e Giovanna Maria Zappareddu, esponenti della Lega a Sassari. L’idea è semplice e concreta: aderire anche nella città turritana al programma del Ministero dell’Interno chiamato “Mille occhi sulla città”, un patto di sicurezza urbana che coinvolge Comuni, Prefetture e istituti di vigilanza privata.





«Si tratta di un patto di sicurezza urbana già sperimentato e che ha dato ottimi risultati», spiegano. «Un modo per dare una mano, e qualche occhio in più, alla sicurezza urbana». In tempi in cui le parole "presidio" e "prevenzione" sembrano uscite dai vocabolari della Prima Repubblica, ecco un tentativo di rimetterle al centro del discorso.





Il meccanismo non è fantascienza: si tratta di mettere in rete le attività dei vigilantes – in provincia di Sassari ne operano circa un migliaio – già attivi nel sorvegliare banche, centri commerciali e altri obiettivi sensibili, affinché possano trasmettere in modo coordinato segnalazioni alle forze dell’ordine. Ma anche riceverne. Un flusso bidirezionale che non pretende di sostituirsi a chi porta la divisa, ma di supportarne l’azione quotidiana, spesso rallentata da carenze di personale e risorse.





«Attenzione: non si tratta di sostituirsi alle forze dell’ordine – precisano Satta e Zappareddu – che anzi vanno rafforzate negli organici. Ma un modo per unire le forze, per aumentare gli occhi, in un'ottica esclusivamente di prevenzione e deterrenza».





Le segnalazioni riguarderebbero casi di degrado, persone sospette, incidenti, ostacoli pericolosi, o addirittura fughe da strutture ospedaliere. Tutto ciò che, insomma, spesso viene captato in ritardo, quando è troppo tardi. E c’è anche un risvolto ambientale: «Occhi in più contro l’inquinamento, contro chi abbandona i rifiuti danneggiando l’ambiente e mettendo a rischio la sicurezza stradale».





La Lega non si limita a Sassari: propone di estendere il progetto all’intero territorio della Città metropolitana, da Alghero a Porto Torres, coinvolgendo anche le compagnie barracellari nei paesi dove sono attive. L'obiettivo è mettere a sistema ciò che già esiste, «con pochissimi oneri aggiuntivi».





È il solito discorso dell’unione che fa la forza, ma stavolta non suona come un proverbio stanco. «Quelle della Lega sono proposte serie di collaborazione all'amministrazione comunale tese a rafforzare la sicurezza dei cittadini – concludono – oggi gravemente compromessa specie nel nostro bellissimo centro storico che dobbiamo restituire ai cittadini perbene».





E se mille occhi sembrano troppi, basta pensare che, in una città spesso lasciata alla cieca burocrazia, anche uno in più può fare la differenza.