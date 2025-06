Case popolari ad Alghero, Piu e Cacciotto annunciano nuovi alloggi. Ma Di Nolfo: “Mai avvisato”. Tedde: “Sgarbo istituzionale”

ALGHERO – Una conferenza stampa, venti alloggi popolari in arrivo a Carrabufas, il sindaco e l’assessore regionale davanti ai giornalisti per annunciare la ripartenza di un progetto fermo da decenni. Ma sullo sfondo, tra i microfoni e i cantieri da inaugurare, si consuma una frattura tutta politica. Protagonisti: Antonio Piu, assessore ai Lavori pubblici della giunta Todde di AVS; Raimondo Cacciotto, sindaco di Alghero; Valdo Di Nolfo, consigliere regionale di maggioranza; e Marco Tedde, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale.

“Abbiamo sbloccato una partita difficilissima, provvedendo a una rimodulazione di risorse”, ha spiegato l’assessore Piu. “Al mio arrivo in Assessorato ho trovato fondi non spesi dal 1993, dopo le interlocuzioni col sindaco ho provveduto ad assegnarle al progetto di Carrabufas. Ora si potrà procedere al completamento del progetto esecutivo e all’affidamento dei lavori”.

Soddisfatto anche il primo cittadino: “Alghero soffre di una preoccupante emergenza abitativa – ha detto Raimondo Cacciotto – e, grazie al lavoro dell’Assessore Antonio Piu, siamo finalmente in grado di dare risposte concrete alle cittadine e ai cittadini”.

Ma all’appuntamento mancava proprio lui: Valdo Di Nolfo, unico consigliere regionale algherese e, per giunta, in maggioranza. Non invitato. A far esplodere la polemica, è stato lo stesso Di Nolfo: “Poco fa ricevo un audio su WhatsApp da parte di un caro amico... ‘Ma come mai non c’eri? Ti sei sempre impegnato su questo tema, lo abbiamo fatto insieme per anni...’. Eh lo so, ma non c’ero semplicemente perché non sono stato né avvisato né invitato... È uno sgarbo istituzionale tra compagni di strada, non credi?! Beh, credo. Lo è palesemente. Mi auguro sia solo una svista, un errore di cui scusarsi e da superare immediatamente”.

A rincarare la dose è Marco Tedde: “La conferenza stampa convocata ad Alghero dall’assessore Piu e dal sindaco Cacciotto per presentare una ipotesi di realizzazione di nuove case popolari con risorse vecchie, è stata caratterizzata dal mancato invito del consigliere regionale del territorio Di Nolfo. Uno sgarbo istituzionale di dimensioni straordinarie, che relega Di Nolfo in un cantuccio. Non che cambi molto, posto che il consigliere è scomparso dai radar politici a far data dalla sua elezione, dimostrando scarso attivismo e risicato protagonismo a favore del territorio”.

Poi l’affondo politico: “Ciò che preoccupa è che quella potenziale sinergia di Piu, Cacciotto e Di Nolfo nell'attuazione di politiche di crescita e valorizzazione del territorio è fallita ancor prima di nascere. È evidente che il procedimento di decadenza della Todde ha ‘stramato’ il Campo Largo e ‘stremato’ una coalizione già debole a Cagliari e ‘posticcia’ ad Alghero”.

Nel frattempo, i progetti continuano. Ma la sinistra isolana, ad Alghero come altrove, pare sempre più impegnata a dimenticare i compagni di banco.