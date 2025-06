Campo Mariotti, Pais (Lega): “Subito lavori e disponibilità alla prima squadra. Alghero merita uno stadio vero”

“Il campo Mariotti non può continuare a rimanere un rudere nel cuore della città. Alghero e la sua squadra meritano ben altro. L’amministrazione comunale intervenga immediatamente, con le risorse già disponibili, per rendere il campo praticabile e restituirlo alla prima squadra della città”.





È l’appello accorato lanciato dal consigliere comunale della Lega Michele Pais, che sollecita la Giunta ad agire senza ulteriori indugi per la sistemazione e la messa in uso del campo Mariotti.





“Esistono fondi già trasferiti dalla Regione anche grazie al mio diretto interessamento – ricorda Pais – non di grande entità, è vero, ma certamente sufficienti per un intervento tempestivo che consenta alla squadra di tornare a giocare in una struttura dignitosa. Serve solo volontà politica e un minimo di buon senso”.





La società dell’Alghero Calcio, sottolinea l’esponente della Lega, “sta dimostrando un forte attaccamento ai colori giallorossi con importanti investimenti e un rinnovato staff tecnico di alto livello, ben conosciuto e apprezzato in città. È dovere dell’amministrazione sostenere questo slancio, dando finalmente risposta alla squadra e ai tifosi: il Mariotti deve tornare a vivere”.





Pais attacca anche la Giunta regionale Todde, responsabile – a suo dire – di aver dirottato i fondi destinati allo sport nel nord-ovest della Sardegna: “I 50 milioni di euro che dovevano finanziare interventi strategici come il Vanni Sanna, il Latte Dolce, le piscine di Alghero e Porto Torres e, appunto, il Mariotti, sono stati spalmati in microprogetti su tutto il territorio isolano. Un’operazione miope, che ha disperso risorse preziose e tradito gli impegni assunti con i territori”.





Ora, conclude Pais, “tocca a noi. Alghero ha risorse comunali già disponibili e un cospicuo avanzo di amministrazione: è il momento di fare scelte chiare. Nell’immediato, il campo Mariotti va attribuito alla prima squadra. Non servono altre parole: servono azioni concrete, nei colori giallorossi della nostra città. Per Alghero, per gli algheresi, per il nostro sport”