Alghero: Pais (Lega): "grazie al centrodestra torna la dignità a un quartiere dimenticato"

Il consigliere comunale della Lega, Michele Pais, rivendica il ruolo determinante del centrodestra nell’approvazione della delibera che consente l’acquisizione delle opere di urbanizzazione a Monte Carru. Un passaggio che pone fine a una lunga vicenda amministrativa, durante la quale centinaia di famiglie sono rimaste prive di servizi e di pieno riconoscimento giuridico.

«Un voto decisivo del centrodestra ha restituito dignità a Monte Carru. Abbiamo scelto, come sempre, di stare dalla parte dei cittadini e non delle strategie politiche», dichiara Pais.

«Finalmente – afferma ancora – le famiglie di Monte Carru potranno godere dei servizi essenziali. Il nostro voto è stato determinante per l'approvazione di questa delibera, e lo abbiamo espresso convintamente, anteponendo il bene dei cittadini a qualsiasi calcolo politico.»

Pais sottolinea il senso di responsabilità mostrato dalle forze di centrodestra, che pur dall’opposizione hanno garantito l’approvazione del provvedimento. «Se fossimo stati un’opposizione pretestuosa, come purtroppo spesso accade altrove, avremmo potuto sfruttare le assenze per incompatibilità tra i banchi del centrosinistra per bloccare tutto. Ma non è il nostro modo di fare politica. Il centrodestra ha un amore profondo per questa città e lo dimostra con i fatti.»

Secondo il consigliere, l’episodio dovrebbe indurre il centrosinistra a un ripensamento sulle modalità di gestione urbanistica. «La programmazione urbanistica non può essere gestita con arroganza e autosufficienza. Servono dialogo, competenza e responsabilità. Il centrosinistra impari da questo voto che il centrodestra è una forza viva e maggioritaria in città, e va ascoltata e rispettata.»

«In questa giornata – conclude – gioiamo insieme ai residenti di Monte Carru, che grazie al centrodestra potranno finalmente sentirsi cittadini pienamente riconosciuti. È una vittoria della buona politica, quella che guarda in faccia le persone e lavora per risolvere i problemi reali.»