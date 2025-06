Nurra senz'acqua: pronta la proposta di legge per risarcire gli agricoltori colpiti dalla siccità

La Nurra è rimasta a secco. Ma questa volta non per capriccio del cielo, bensì per inefficienza umana. Centinaia di ettari di campi – destinati a mais, angurie, meloni, ortaggi, foraggi – sono stati lasciati senz'acqua all’inizio della stagione primaverile-estiva, nel cuore della campagna 2025. Una paralisi irrigua non imputabile agli agricoltori, ma alla mancata distribuzione da parte del Consorzio di Bonifica della Nurra. Un errore di sistema, che ora la politica regionale prova a riparare.

È di questi giorni, infatti, la proposta di legge avanzata dal Centro Studi Agricoli, che punta a garantire un indennizzo urgente e straordinario agli imprenditori agricoli colpiti da quella che si può definire a pieno titolo una calamità organizzativa. Si tratta di un’iniziativa concreta, inviata ai consiglieri regionali affinché venga adottata come proposta di legge formale dalla XVII Legislatura della Regione Autonoma della Sardegna.

La norma, articolata in sei articoli, intende bypassare le lentezze e le pastoie del decreto legislativo 102/2004 – che regolamenta gli indennizzi per le calamità naturali – per adottare invece un meccanismo rapido, diretto e a fondo perduto. La cifra complessiva stanziata è di 5 milioni di euro per il 2025.

Il testo individua con precisione i destinatari: le imprese agricole della Nurra, regolarmente iscritte al Registro delle Imprese, con fascicolo aziendale aggiornato, che abbiano nel piano colturale 2025 – o almeno nel 2024 – colture irrigue. Devono inoltre aver presentato richiesta di irrigazione entro il 15 febbraio scorso ed essere in grado di dimostrare, con perizia asseverata o verifica a campione da parte dell’Agenzia Laore, l’impossibilità di irrigare per cause non imputabili a loro.

Gli importi per ettaro sono differenziati secondo la PLV (Produzione Lorda Vendibile) delle colture:

Angurie e meloni: 4.500 euro/ha

Mais: 2.500 euro/ha

Pomodoro da industria: 3.800 euro/ha

Ortaggi da pieno campo: 3.000 euro/ha

Erba medica e sorgo: 1.500 euro/ha

Ma il danno, a conti fatti, è tutt’altro che teorico. I dati raccolti dal Centro Studi Agricoli parlano chiaro: 850 ettari di mais, 800 di erba medica, 100 di sorgo, 100 di carciofo, 50 di ortaggi, 40 tra angurie e meloni. Il calcolo è semplice: il totale dell’indennizzo previsto sfiora i 4.850.000 euro, quasi l’intero plafond disponibile.

La legge, se approvata, prevede l’intervento operativo della Giunta regionale, che avrà 30 giorni per adottare le direttive attuative, previa autorizzazione accelerata da parte della Commissione Europea. Sarà l’Agenzia Laore Sardegna a gestire tutta la procedura: modulistica, ricezione domande, verifica, liquidazione dei contributi entro il 30 ottobre 2025.

In un’isola dove le calamità naturali si confondono spesso con quelle amministrative, questa proposta si distingue per chiarezza, tempismo e rigore tecnico. Il principio è uno solo, e in fondo elementare: chi ha subìto un danno per colpa altrui, deve essere risarcito. E lo deve essere in tempo utile, perché la campagna 2026 è già dietro l’angolo, e chi coltiva la terra non può permettersi di seminare nella disperazione.

La politica ora ha una proposta sul tavolo. Non resta che vedere se sarà all’altezza della realtà che pretende di rappresentare.