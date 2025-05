Caso Todde, il Tribunale respinge il ricorso: accertate le violazioni sulle spese elettorali. Ora il Consiglio regionale è vincolato sulla decadenza

Con la sentenza n. 477/2025, il Tribunale di Cagliari ha respinto il ricorso di Alessandra Todde, attuale presidente della Regione Sardegna, contro l’ordinanza-ingiunzione del Collegio Regionale di Garanzia Elettorale, che aveva accertato gravi irregolarità nella gestione delle spese elettorali sostenute per la campagna delle regionali 2024.

La pronuncia ha confermato la sanzione pecuniaria da 40.000 euro, rigettando tutte le censure sollevate dalla ricorrente, e rimettendo al Consiglio regionale la competenza a pronunciarsi sulla sua eventuale decadenza, con un vincolo esplicito: “tenendo fermo quanto accertato in questa sede”.

Il nodo giuridico centrale era la validità dell’ordinanza del Collegio, che aveva rilevato numerose violazioni: dalla mancata presentazione del rendiconto alla mancata nomina di un mandatario, fino all’assenza di un conto corrente dedicato per la campagna elettorale. Il Tribunale ha respinto le difese della presidente Todde, secondo cui le spese erano state gestite dal comitato M5S e non a titolo personale, confermando l’applicabilità della legge 515/1993 anche ai candidati presidente di regione, in quanto automaticamente candidati consiglieri.

La decisione definitiva sulla decadenza spetta ora al Consiglio regionale della Sardegna, ma non si tratta di una scelta politica libera. Il Tribunale ha chiarito che il vaglio delle violazioni compiuto in sede giurisdizionale non è sindacabile: il Consiglio, una volta ricevuta la sentenza, deve pronunciarsi conformemente agli accertamenti giudiziari.

Un voto contrario o omissivo da parte dell’assemblea consiliare potrebbe generare responsabilità personali per i consiglieri coinvolti. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno già stabilito (ordinanza n. 10770/2019) che gli eletti rispondono davanti alla Corte dei Conti per violazioni dei doveri d’ufficio e per eventuali danni erariali legati al mantenimento in carica di un presidente colpito da un accertamento definitivo.

Nonostante il rigetto, la presidente Todde ha ora a disposizione un ventaglio di strumenti giuridici. Potrà presentare appello alla Corte d’Appello di Cagliari entro 30 giorni, chiedendo in via contestuale la sospensione dell’esecutività della sentenza. In caso di nuovo rigetto, potrà infine ricorrere in Cassazione per violazione di legge o vizio di motivazione.

Nel frattempo, però, la macchina amministrativa deve rispettare quanto stabilito. La sentenza è stata trasmessa alla Presidenza della Regione, che dovrà pubblicarla entro 24 ore e mantenerla affissa per quindici giorni all’albo dell’ente, come previsto dal d.lgs. 150/2011.

Oltre al caso specifico, la sentenza n. 477/2025 apre un precedente giuridico rilevante: conferma che la disciplina della legge 515/1993 si applica anche ai candidati presidente, aprendo la strada a ulteriori controlli e sanzioni anche in altre regioni italiane. Una presa di posizione netta, che riafferma la centralità della trasparenza nella spesa elettorale come fondamento della legittimità democratica.

In gioco c’è l’equilibrio dell’intero sistema istituzionale regionale. Se il Consiglio dovesse dichiarare la decadenza, scatterebbe automaticamente – per effetto della legge elettorale sarda – lo scioglimento dell’intero Consiglio regionale.

Il conto alla rovescia è cominciato.