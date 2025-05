Forza Italia all'attacco: “Giunta Cacciotto paralizzata sulle opere pubbliche, avanti con propaganda e bufale”

«È trascorso circa un anno dall’insediamento della Giunta del Campo Largo, e anche in materia di Opere Pubbliche si è completamente arenata». A dichiararlo sono i consiglieri comunali di Forza Italia che, in una nota ufficiale, accusano l’amministrazione guidata dal sindaco Raimondo Cacciotto di non aver programmato nuove opere pubbliche né di aver portato a termine quelle avviate dalla precedente giunta.

«Dopo l’approvazione del bilancio ed il recente rendiconto, non è stato progettata e prevista la realizzazione di nuove opere pubbliche ed anche il completamento di quelle avviate dalla precedente Amministrazione si è bruscamente interrotto – commentano i consiglieri di Forza Italia –. Sono evidentemente infondate e risibili le giustificazioni con cui gli Assessori della Giunta Cacciotto cercano maldestramente di giustificare gli stop di alcuni cantieri per problematiche pregresse. Tentando di assolvere questa Amministrazione e scaricare le responsabilità sulla precedente Amministrazione. Quotidianamente gli algheresi leggono il solito ritornello utilizzato da questa Giunta per giustificare l’incapacità conclamata di progettare nuove opere e continuare l’iter procedurale delle opere pubbliche già consegnate ed avviate – osservano i consiglieri Tedde, Caria, Ansini, Baldino e Peru –».

Secondo Forza Italia, «l’unica giustificazione di questa paralisi amministrativa è la scarsa conoscenza degli amministratori dei procedimenti e dei percorsi amministrativi. Peraltro nascosta utilizzando bufale e scaricando responsabilità sui precedenti amministratori. Contraddette da fatti e dati, quelli reali, che sono sotto gli occhi di tutti».

Nel documento i consiglieri forzisti rivendicano le opere avviate nel corso del mandato precedente: «La precedente Amministrazione di centro destra quando s’è insediata nel 2019 non ha trovato opere pubbliche avviate dal centrosinistra. L’Assessorato alle Opere Pubbliche, guidato dal F.I., ha finanziato e realizzato il Ponte Serra, l’ingresso cittadino di via Aldo Moro, avviato la circonvallazione, realizzato il micronido, ristrutturato le scuole della Pietraia, gli asili comunali, il Ponte di Fertilia, alcune strade dell’agro, bonificato il campo room di Fertilia, pensato e fatto realizzare il centro per la raccolta della Posidonia a San Marco, sbloccata la procedura per l’ampliamento della scuola di via Tarragona, realizzato nuovi percorsi vita a Fertilia, progettato e avviato il restauro del Forte della Maddalenetta e di Palazzo di via Simon, avviato il restauro del palazzo Civico Comunale di via Columbano, dei mercati del primo pescato e di quello di via Cagliari, la piazza Ginnasio, giochi nei parchi cittadini, progettato ed avviato il Parco Caragol, la strada di Tanca Farrà, avviato i lavori di ristrutturazione dell’ex Cotonificio, realizzata l’area di sosta alla Taulera, progettati i lotti di riqualificazione del quartiere di S. Agostino, la progettazione del Centro residenziale per Anziani, il Pala Manchia. L’elenco è ben più lungo, ma un dato è certo: ad oggi non ci sono nuove progettazioni di opere pubbliche da parte della Giunta Cacciotto, che brancola nel buio e simula la redazione di un Master Plan di opere Pubbliche interamente finanziate e progettate dall’allora Assessorato a trazione forzista».

Poi l’accusa di appropriarsi del lavoro altrui: «Propaganda sterile della Giunta Cacciotto guidata da Assessori loquaci, ma spesso non comprensibili, che annunciano investimenti importanti per opere pubbliche che sono frutto del lavoro e del sacrificio di altri».

A sostegno della propria tesi, i consiglieri indicano una serie di progetti oggi in fase di realizzazione ma, a loro dire, nati durante la giunta precedente: «Infatti, la riqualificazione del Campo da calcio del Carmine è un progetto dell’Assessorato alle Opere Pubbliche guidato dall’allora Assessore Peru. I finanziamenti per il Campo Pino Cuccureddu e del Tennis Club provengono dalla Giunta Regionale Solinas su richiesta proprio dell’amministrazione di centro destra. Medesime considerazioni valgono per il campo da Baseball e la struttura geodetica della scuola di via XX Settembre».

E ancora: «L’unica scelta amministrativa della Amministrazione Cacciotto è l’inutile acquisto di terreni a Punta Giglio e la riapertura di Villa Maria Pia, riducendola a mera sede comunale, accantonando a priori una destinazione ben più nobile come il centro diurno per persone con difficoltà proposto da F.I.».

Il gruppo di Forza Italia conclude il proprio intervento con un richiamo alla necessità di un cambio di rotta: «Crediamo arrivata l’ora della chiusura della propaganda e il momento di immaginare il nuovo volto dell'Alghero dei prossimi venti-trenta anni, fare un piano strategico e reperire finanziamenti e progettare e promuovere nuove opere pubbliche oltre che a portare avanti quelle già avviate, interrompendo la indebita appropriazione del lavoro altrui. Noi continueremo a vigilare, nell’interesse degli algheresi che hanno necessità di una Amministrazione che lavori molto, produca in modo significativo risultati per Alghero e parli il giusto necessario – concludono i consiglieri di F.I. Tedde, Caria, Ansini, Baldino e Peru –».