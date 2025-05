Alghero, l'affondo di Moro (Città Viva): “Differenziata al 73%, altro che lezioni da Forza Italia”

Il consigliere comunale Giampietro Moro di Città Viva interviene nel dibattito sull’igiene urbana e lo fa con toni netti, replicando alle recenti critiche avanzate da Forza Italia. Lo fa rivendicando con forza i risultati ottenuti dalla maggioranza in carica, in particolare sul fronte della raccolta differenziata.

«L’igiene urbana è certamente uno dei temi più importanti e cruciali della città e pertanto non è certamente con le strumentalizzazioni che si può argomentare o discutere dello stesso», afferma Moro, che invita il partito azzurro a non dimenticare le responsabilità del passato: «Consigliamo pertanto a Forza Italia di provare quantomeno a fare uno sforzo di memoria, e perché no di autocritica, rispetto alla propria gestione durante i mandati amministrativi».

Il riferimento è diretto alle amministrazioni guidate da Marco Tedde. «Ricordiamo che durante le consiliature Tedde la raccolta differenziata in città era ferma al 30% e che con pazienza ed impegno siamo riusciti a portarla al 73%, con chiari e netti miglioramenti oggettivamente visibili a tutti», sottolinea Moro.

Il consigliere ammette che esistono margini di miglioramento: «Decoro e pulizia sono certamente perfettibili e migliorabili e così si guarda avanti facendo tesoro anche delle critiche costruttive, cercando di tralasciare le esternazioni strumentali, soprattutto quando giungono da parte di chi non ha esempi ed esperienze virtuosi da proporre a paragone o che riproponendosi al giudizio degli elettori è stato sonoramente bocciato».

Moro respinge poi le accuse sui presunti tagli ai mezzi e al personale, e rilancia: «Non c’è infatti alcun taglio dei mezzi né tantomeno di personale, ma al contrario, proprio in previsione della imminente stagione, si sta provvedendo all’incremento di nuovi mezzi (in sostituzione di quelli oramai vetusti ed obsoleti) e di personale che rafforzi l’organico attuale».

In merito al servizio delle isole ecologiche itineranti, al centro delle proteste di questi giorni, Moro difende l’operato dell’amministrazione: «Sul fronte delle isole ecologiche si registra un rafforzamento cospicuo di orari e servizio di modo da poter agevolare i cittadini delle zone dell’agro nel conferimento. In alcuni casi, ad esempio Valverde, si sono verificati episodi di disservizio causati per lo più da cittadini, spesso recidivi, poco attenti nell’atto di conferimento».

Infine, il consigliere ribadisce che l’Assessorato all’Ambiente sta monitorando la situazione: «L’Assessorato all’ambiente, con i propri uffici, sta seguendo costantemente la situazione al fine di mantenere alto il livello di gestione della raccolta e di tamponare per quanto possibile le fisiologiche difficoltà che provengono dal regime di proroga dell’appalto e dall’aumento della presenza di abitanti dovuta all’imminente inizio di stagione».

E conclude: «Sarà cura dell’amministrazione e dell’Assessore Selva continuare nel lavoro iniziato, cercando di offrire una comunicazione più efficace che agevoli i cittadini e li informi in maniera puntuale sulle modalità di conferimento, al fine di mantenere in città il decoro e la pulizia che Alghero merita».