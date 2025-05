Università a Alghero: il Psd’Az interroga il sindaco sugli immobili comunali in stato di degrado

Christian Mulas, consigliere comunale del Partito Sardo d'Azione (Psd’Az) e presidente della V commissione consiliare del Comune di Alghero, ha presentato un'interrogazione urgente al sindaco, sollevando il problema del degrado degli immobili comunali concessi in uso all'Università degli Studi di Sassari. Si tratta di edifici di rilevanza storica e culturale come Palazzo Pou Salit, l'Asilo Sella e una porzione del Complesso Santa Chiara, che nel 2013 sono stati concessi all’ateneo sassarese per attività didattico-formative.

Secondo quanto previsto dall'accordo quadro sottoscritto il 24 ottobre 2013 tra il Comune di Alghero e l'Università, spetta all'ateneo garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, preservandone il decoro e assicurando la loro idoneità a ospitare attività didattiche e amministrative. Tuttavia, Mulas denuncia che, a distanza di oltre dieci anni dalla firma dell'accordo, gli edifici si trovano in uno stato di degrado evidente.

Nell’interrogazione presentata in Consiglio Comunale, il consigliere del Psd’Az chiede al sindaco:

Quali iniziative intenda adottare affinché l'Università degli Studi di Sassari rispetti gli obblighi di manutenzione previsti dall'accordo quadro;

Se l'Amministrazione abbia già effettuato verifiche sullo stato di conservazione degli immobili e con quali esiti;

Quali misure si intendano mettere in atto per tutelare il patrimonio comunale e, se necessario, per rivalersi nei confronti del concessionario inadempiente.

In una nota stampa, Mulas ha chiarito che non si tratta di "caccia alle streghe" o di un attacco gratuito all'Università di Sassari, ma di una richiesta di chiarezza e responsabilità. "Siamo onorati della presenza dell'Università ad Alghero," ha affermato, "ma riteniamo necessario che vengano rispettati gli accordi sottoscritti e garantito il decoro degli immobili che ospitano le attività didattiche."

La vicenda ha già sollevato polemiche politiche. Mulas ha risposto alle recenti dichiarazioni di alcuni esponenti dell’opposizione che, secondo lui, si sono limitati a difendere l'ateneo senza considerare l'evidente degrado degli immobili. "Non è una questione politica, ma di tutela del patrimonio pubblico e di rispetto degli impegni assunti."

Gli edifici concessi all’Università, oltre al loro valore didattico, hanno una rilevanza storica e culturale per la città di Alghero. Mulas ha ricordato che alcuni di questi sono sottoposti a vincoli archeologici, storici e ambientali, e il loro mantenimento in buone condizioni non è solo un obbligo contrattuale per l'Università, ma anche una responsabilità verso la comunità.

Il Psd’Az chiede quindi al sindaco di intervenire con urgenza per garantire che gli immobili tornino a essere pienamente fruibili e mantenuti secondo gli standard previsti, sottolineando l’importanza di Alghero come città universitaria viva, efficiente e moderna.