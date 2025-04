Persone con disabilità, Lega: "Stop a discriminazioni"

Dalla Lega approda in Consiglio comunale la proposta di Regolamento per la concessione di spazi di sosta personalizzati a persone con disabilità, in tutto il territorio di Alghero, a firma del Consigliere comunale Michele Pais.

«La proposta nasce dall'esigenza di eliminare discriminazioni tra persone con grave disabilità motoria per la concessione di parcheggi personalizzati, a seconda della zona in cui abita. Oggi questa possibilità è limitata ad alcune vie classificate ad alta densità di traffico, ma che tiene fuori moltissimi quartieri e zone della città in cui il reperimento di un parcheggio nelle prossimità dell’abitazione è un dramma».

A dichiararlo è il coordinamento cittadino della Lega guidato da Monica Chessa che sul tema della disabilità e accessibilità cittadina ha acceso un particolare focus, anche per la presenza della Dott.ssa Laura Giorico nominata dal Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli nel gruppo nazionale per la sperimentazione della riforma sulla disabilità.

«Tutto il territorio comunale risulta densamente edificato e antropizzato ma scarsamente dotato di aree adeguate di sosta. Pensiamo ai quartieri della città come la Pietraia, il Carmine, Sant'Agostino, Pivarada, dove anche il fenomeno dell'abbattimento delle vecchie case e l'edificazione di grandi palazzi rende ancora più cogente il problema dei parcheggi. Ma si pensi anche alle zone interessate da flussi stagionali, come il Lido e Fertilia» continuano dalla Lega.

«Per tale ragione, coerentemente al Piano eliminazione delle barriere architettoniche approvato dal Consiglio comunale, la modifica del Regolamento proposta tende all’ulteriore abbattimento delle barriere architettoniche e a porre in una condizione di eguaglianza tutti i cittadini con disabilità, a prescindere dalla residenza o domicilio» conclude il direttivo della Lega, che preannuncia la promozione di un prossimo incontro sulle disabilità.

Proposta di modifica del Regolamento sulla concessione degli spazi sosta personalizzati per invalidi e persone con disabilità

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina il rilascio della concessione di spazi di sosta personalizzati per invalidi e persone con disabilità sul territorio comunale.

Art. 2 - Individuazione delle zone ad alta densità di traffico

Tutto il territorio comunale è considerato zona ad alta densità di traffico.

Art. 3 - Concessionari

Sono destinatari delle norme di cui al presente Regolamento, e quindi concessionari, coloro che presentano una grave infermità che impedisca notevolmente la deambulazione autonoma (ad essi sono equiparati i soggetti di cui all’art. 12, comma 3, del D.P.R. 503/1996, ossia i non vedenti secondo quanto previsto al successivo art. 5 del presente Regolamento).

Art. 4 – Istruttoria e competenze

L'istruttoria del procedimento è affidata al Comando di Polizia Municipale e si articola nelle seguenti fasi:

Ricezione ed esame della documentazione;

Coordinamento dell'iter procedurale e rilascio del provvedimento finale.

Art. 5 – Documentazione necessaria per la concessione

Il richiedente dovrà produrre:

Se la persona con disabilità guida l’auto:

Copia dell’autorizzazione per la mobilità in deroga; Copia della patente di guida speciale; Autocertificazione (D.P.R. 445/2000 e s.m.i.) di non possedere box o posti auto privati, o che gli stessi non siano idonei (previa verifica del Settore competente); Carta di circolazione del veicolo adattato ai sensi degli artt. 327 e 328 del regolamento del Codice della Strada.

Se la persona con disabilità è impossibilitata alla guida:

Copia dell’autorizzazione per la mobilità in deroga; Copia del certificato di invalidità totale e permanente con impossibilità a deambulare senza accompagnatore (codice 05 o equivalente), oppure certificato per i non vedenti (codici 08 o 09 o equivalenti); Autocertificazione (D.P.R. 445/2000 e s.m.i.) di non possedere box o posti auto privati.

Art. 6 – Procedura di istruttoria

La domanda, completa della documentazione richiesta, deve essere indirizzata al Comando di Polizia Municipale che ne verifica i requisiti. Il Comando richiederà all’Ufficio Viabilità e Traffico apposito parere circa l’ubicazione dello stallo, da rilasciare entro 10 giorni. L’intero procedimento si conclude entro 30 giorni dalla presentazione completa della domanda.

Art. 7 - Realizzazione e manutenzione

La spesa per realizzazione e manutenzione dello stallo personalizzato è totalmente a carico dell'Amministrazione comunale. L’Ufficio Viabilità e Traffico curerà la manutenzione degli spazi e provvederà alla soppressione in caso di revoca.

Art. 8 – Limiti al rilascio delle concessioni

Le concessioni hanno durata annuale, rinnovabili su istanza dell’interessato, e si possono rilasciare esclusivamente nelle immediate vicinanze del domicilio abituale o del luogo di lavoro abituale della persona con disabilità.

Art. 9 – Rinnovo delle concessioni

(Articolo abrogato)

F.to Michele Pais (Lega)